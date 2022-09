Vadillo: «La liga es la competición más importante, la más regular»

El entrenador del Palma Futsal Antonio Vadillo ha reconocido en la rueda de prensa previa al inicio de liga que el equipo tiene «muchas ganas de comenzar liga, una competición que va a ser muy larga, en un año muy bonito con varias competiciones por delante» y ha remarcado que, para él, «la liga es la más importante, la más regular y empezarla en casa de un equipo como Manzanares, en una pista complicada en la que condiciona mucho su afición y donde nos van a exigir hacer un grandísimo partido si queremos sacar los tres puntos».

Además, el técnico gaditano ha añadido que «llegamos en un buen momento, hemos tenido veinte sesiones de entrenamiento antes de comenzar los primeros amistosos, que eso nunca lo habíamos tenido, y nos han venido muy bien para ir acoplando el equipo. Es verdad que a nivel de partidos ha sido una pretemporada más corta que otros años, pero en definitiva llegamos en un buen momento a esta primera jornada de liga, sabiendo que vamos a afrontar una liga muy compleja en la que cada partido va a ser complicado sacarlo adelante y nos van a exigir estar a nuestro máximo nivel», comentaba el entrenador del Palma Futsal.

Vadillo también ha hablado que los nuevos «todavía están en el proceso de adaptación, llevan poco tiempo y hay que darles más margen. Yo creo que hasta que no pasen tres o cuatro meses no vamos a empezar a ver la mejor versión de ellos, pero estamos en el camino correcto de adaptación al grupo, a la idea de juego, al equipo… Van entrando poco a poco y su actitud es de diez, que es lo más importante». El míster también comentó la importancia de comenzar ganando ya que en septiembre ya hay un parón y «conseguir los tres puntos ayudaría a enfrentar estas dos semanas más tranquilos, pero evidentemente no es definitivo».

Vadillo también comentó el estado de la nueva plantilla que ha confeccionado el Palma para esta nueva temporada, más amplia que otros años y «perfecta», comentaba el técnico que también dijo que «si nos respetan las lesiones veremos cómo evoluciona. Es cierto que hemos hecho una plantilla más larga de lo que es habitual en nosotros. Evidentemente, afrontamos más competiciones y de aquí a Navidades vamos a jugar más de veinte partidos, son muchos, por lo cual debemos estar muy mentalizados, el año pasado tuvimos mucho hándicap a nivel lesivo y eso nos condicionó durante gran parte de la temporada, incluso los playoff y eso es lo que intentamos cubrir esta temporada con la plantilla más larga».

Además, Vadillo también argumentó que quieren mejorar los resultados de la temporada pasada, pese a conocer la dificultad del reto, aunque también comentó que «una buena temporada es hacer lo que hemos hecho durante los últimos siete años» y añadió que «Palma es el único equipo que ha estado en todas las semifinales en los últimos siete años». Además comentó que este año tiene más recursos en la plantilla «sobre todo en la portería, hemos fichado a Luan, que es un portero que tiene unas características totalmente diferentes a las que hemos tenido aquí en Palma y nos aporta otro aspecto del juego que a día de hoy es fundamental. También tenemos pívots de referencia, pívots más móviles, tenemos alas más ofensivos, más defensivos y menos dinámicos… Tenemos una plantilla larga y equilibrada en todas las posiciones».