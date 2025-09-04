El TSJB da la razón al Govern de Prohens y rechaza el 25% de la enseñanza en español en Baleares

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha rechazado la petición de la asociación Plis Educación para en todos los colegios de las islas se impartiera al menos un 25% de las horas lectivas en castellano.

La sentencia, fechada el 1 de septiembre de 2025, desestima el recurso después de que en 2024 el mismo tribunal ya hubiera avalado el modelo en un caso individual planteado por un padre que solicitaba más horas de castellano para su hijo.

La OCB se había personado como parte codemanda en este procedimiento, junto a la CAIB, y la sentencia acepta las tesis del Govern de Prohens y rechaza el 25% de la enseñanza en español en los colegios de Baleares.

En mayo del año pasado, el Govern del PP defendió ante el TSJB la inmersión lingüística en catalán, y se opuso ante la Sala de lo Contencioso a la solicitud de cuatro familias de Mallorca para que sus hijos reciban al menos el 25% de las materias en español.

El tribunal indica en su sentencia que la pretensión del padre «no se fundamenta en ninguna Ley autonómica o estatal, se fundamenta en las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que fueron dictadas en relación con el sistema educativo catalán». Es el mismo argumento que utilizó el Govern balear del PP para rechazar la petición.

Los independentistas de la OCB en un comunicado consideran este fallo una «victoria» ante los intentos de «erosión» que sufre el modelo lingüístico educativo de Baleares, que han calificado de «consolidado y consensuado» a lo largo de estas últimas décadas, según ha indicado la entidad cultural en un comunicado.

La sentencia, en concreto, inadmite el recurso de Plis referido a la modificación de los proyectos lingüísticos de los IES Mossèn Alcover, Aurora Picornell y Sant Agustí, por lo que desestima su pretensión de «imponer la lengua castellana en el 25% del horario lectivo de todos los centros públicos de Baleares».

El TSJIB ya se había pronunciado sobre el fondo del asunto, en la sentencia 247/2024 de 15 de mayo, al determinar la constitucionalidad del modelo lingüístico educativo balear, para lo que tuvo en cuenta la Ley de Educación de Baleares de 2022, y desestimando el recurso que había interpuesto un particular pidiendo la aplicación del 25% de castellano en el CEIP donde estaba matriculado su hijo. El TSJIB también condena al recurrente en costas.

El presidente del OCB, Antoni Llabrés, ha manifestado que se trata de una noticia «excelente», que se añade al «fracaso» del plan de «segregación lingüística» y de la apuesta de las familias por el catalán como lengua de primera enseñanza a la Infantil.

Esto se añade al consenso de la comunidad educativa y las familias sobre del modelo lingüístico educativo, que resultan «fundamentales» para «resistir los ataques que experimenta, vengan de donde vengan.