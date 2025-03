Los tribunales rechazan el recurso de la independentista OCB contra la libre elección de lengua del Govern

Los tribunales rechazan el recurso de la independentista OCB contra el plan piloto de la libre elección de lengua en los colegios de Baleares del Govern de la popular Marga Prohens. En concreto, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) el que ha inadmitido el recurso contencioso-administrativo presentado por la Obra Cultural Balear por falta de legitimación activa y tras estimar las alegaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cabe recordar que la OCB presentó el pasado mes de mayo un recurso contra el plan de libre elección de lengua con el objetivo de que se suspendiera y no se aplicara en el presente curso. La comunidad autónoma, por su parte, presentó alegaciones apelando a la falta de legitimación de la entidad. La Sala de lo Contencioso no sólo ha inadmitido el recurso de la OCB, sino otro de la Plataforma per la Llengua en la misma dirección.

Los magistrados señalan en el auto que la finalidad y el carácter voluntario del plan de libre elección de lengua «no afectan a los objetivos perseguidos» por la entidad. De este modo, consideran que la OCB carece de legitimación para impugnar el plan, recordando que no es un cambio normativo sino que es voluntario.

En este sentido, los magistrados razonan que el plan de libre elección de lengua «afecta exclusivamente a los centros educativos que quieran o puedan acogerse al programa, por lo que los intereses legítimos de la asociación demandante no quedan afectados».

La entidad independentista balear, hermanada con la catalana Òmnium Cultural, llevó a los tribunales esta iniciativa que se aplica desde este curso escolar en la primera enseñanza porque la consideraban «nociva, ilegal y no equitativa».

Para la OCB la aplicación del plan supone por primera vez en la historia, la separación de los alumnos por razón de lengua «sin ningún criterio pedagógico que lo justifique». «Una segregación que está claramente prohibida por la Ley de Normalización Lingüística y la Ley de Educación de Baleares y que pondría en riesgo la convivencia y la cohesión social de la comunidad educativa», algo que la realidad se ha encargado de desmentir.

En esta línea, desde la OCB consideraban que la separación podría crear subgrupos lingüísticos, afectar al rendimiento escolar y beneficiar sólo a los grupos clase y a los centros que obtengan recursos adicionales por parte de la Conselleria de Educación y Universidades.

El plan piloto se ha comenzado a aplicar en los ciclos de Primaria en los centros que lo han solicitado (apenas 11 colegios todos concertados o privados) durante el presente curso escolar 2024-2025, mientras que en los centros de secundaria se pondrá en marcha el próximo.

El plan es voluntario, se basa en el respeto a la autonomía de centro y contempla la dotación de medios adicionales. Los centros públicos y concertados que solicitan la participación tienen que aportar el certificado en el que conste la aprobación del claustro de los aspectos educativos de la propuesta y los públicos, además, el certificado de aprobación del Consejo Escolar del centro por mayoría de dos tercios de la propuesta presentada.