Un total de 852 personas sin hogar fueron atendidas por las entidades sociales del Obispado de Mallorca en 2021, año en el que también destinaron 206.000 euros para que otros 955 individuos pudieran pagar el alquiler, la hipoteca o el suministro energético. En una rueda de prensa, las entidades han alertado este miércoles que el número de personas sin techo ha crecido por la pandemia, el precio de la vivienda y la inflación. «Necesitamos que se multiplique por dos el número de albergues para hacer frente a la demanda actual», ha indicado el director de Fundación Social La Sapiència, Toni Moyà.

Entre los colectivos atendidos se encuentran las personas con permisos penitenciarios que no tienen un hogar, las que tienen problemas de salud mental, las que salen de prisión de forma definitiva y no tienen donde ir, las mayores de 65 años con un grado de dependencia menor para entrar en una residencia y familias enteras que no pueden acceder a una vivienda.

«Las personas con problemas de salud mental que se dirigen a nuestras entidades han aumentado también. Es injusto que tener una enfermedad te aísle de la sociedad», ha subrayado Moyà.

Con esta campaña, las entidades proponen que se aumenten los servicios de acogida para los diferentes colectivos y que se dé más visibilidad a su situación, porque «es un deber dar voz a aquellos que no son escuchados».

El delegado de la Pastoral Penitenciaria, Jaume Alemany, ha concretado que existe un perfil de familias que se ven por primera vez en la calle por no hacer frente a las subidas de los alquileres y las hipotecas.

«Es más común de lo que parece, hay familias viviendo en coches y utilizando los servicios de los polideportivos para ducharse o ver la televisión. Cada vez hay más familias así, es un momento de emergencia», ha lamentado Alemany, informa Europa Press.

Por su parte, la técnica de Vivienda de Cáritas, Teresa Riera, ha enfatizado la importancia de la colaboración entre la sociedad, las entidades y la administración para acabar con «una situación que deja al margen y sin techo a muchas personas en Baleares».

Fuera de cobertura

Con la campaña Fuera de cobertura: No permitas que se queden fuera, la Fundación Social La Sapiència, Pastoral Penitenciaria, Pastoral de la Salud, Proyecto Sojorn, Jóvenes de San José, Cáritas Mallorca y Justicia y Paz quieren visibilizar la falta de acceso a derechos básicos y la realidad de la vulnerabilidad de estas personas.

Por ello, han organizado diversos actos para concienciar sobre la «situación de emergencia» que viven «muchas más familias de las que se piensa», que quedan al margen de la protección social, del acceso al derecho a la vivienda, de un espacio público normalizado y de las relaciones sociales.

Comenzarán este jueves a las 12.00 horas en plaza de España de Palma, donde tendrá lugar una lectura de un manifiesto y el testimonio de tres personas sin hogar.

Los próximos eventos de concienciación se celebrarán el 5 de noviembre en la Basílica de San Miguel, con un minuto de silencio por la situación que vive este colectivo; y el 17 de diciembre en el Parc de la Mar, donde está prevista una cena popular para las personas sin hogar.