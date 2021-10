La sociedad balear ha arropado en la noche de este martes al presidente y fundador de la cadena Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá, en el acto de presentación de su libro Mi Vida. Han estado presentes los familiares y muchos amigos de Escarrer, así como una nutrida representación de la clase hotelera, empresarial, política y la sociedad civil en general.

El acto se ha celebrado en el centro de congresos del Hotel Gran Meliá Victoria, en Palma, y ha sido presentado por María Umbert, directora de Comunicación Corporativa de Meliá Hotels International. Al evento han asistido unos 350 invitados. Si bien ya no hay restricciones, la organización ha preferido limitar el aforo a un 70%. Escarrer ha sido recibido con una gran ovación por parte de los asistentes.

Han acudido las primeras autoridades de Baleares, como la presidenta del Govern, Francina Armengol; la delegada del Gobierno, Aina Calvo; el alcalde de Palma, José Hila, y el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal. Entre otras autoridades, también ha estado el conseller de Turismo, Iago Negueruela.

También una amplia representación de los partidos políticos. Por parte del PP ha acudido la presidenta de la formación, Marga Prohens; el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, y varios dirigentes populares. No ha faltado a la cita el ex alcalde de Palma Joan Fageda, acompañado por su mujer, y la ex alcaldesa Catalina Cirer. Fageda y su esposa han mantenido a lo largo de los años una estrecha amistad con la familia Escarrer. La formación Vox ha contado con la presencia de su líder en Palma, Jorge Campos, que ha acudido acompañado por su mujer, Montse Amat.

En representación de la Diócesis de Mallorca ha asistido el vicario judicial Bernat Nadal y en representación de la judicatura, el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló. También ha estado presente el abogado José María Lafuente.

Del sector empresarial y financiero, no podía faltar el que durante años ha sido figura fundamental de la sociedad mallorquina, Tummy Bestard, que fue durante más de cuatro décadas cónsul de EEUU. También ha sido presidente de la Fundació Pare Serra. Desde hace muchos años Bestard conserva una estrecha amistad con Gabriel Escarrer, con quien ha tenido muchas vivencias y anécdotas. Sólo por citar una que se cuenta en el libro, Gabriel Escarrer Julià lleva siempre en el bolsillo una moneda de peseta que en tiempos remotos le regaló Tummy Bestard.

Tampoco han faltado los representantes del mundo de la cultura y la comunicación. Han estado presentes el director de IB3, Andreu Manresa, el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, el director general del mismo medio, Juan Carlos García, y algunos de los máximos dirigentes de Última Hora, Diario de Mallorca y la Cope. También, el delegado de EL MUNDO en Baleares, Eduardo Colom.

Tras el acto, se ha celebrado un animado cóctel en la terraza del hotel donde los invitados han intercambiado impresiones y han podido saludar personalmente al primer hotelero de España, Gabriel Escarrer Julià, y a sus familiares, así como a la autora del libro, Isabel Durán. La escritora y periodista ha comentado que Escarrer es «un hombre que brilla con luz propia», una persona «que encarna el éxito» y «un visionario carismático con una actuación empresarial audaz y deslumbrante».