El sobrepeso de la terraza por obras ilegales y el exceso de aforo provocaron el derrumbe mortal

La terraza del Medusa Beach Club de Playa de Palma, que se derrumbó la pasada semana causando cuatro muertos y 16 heridos, no disponía de ningún tipo de licencia o autorización de actividad ni de ocupación. Esto, sumado al sobrepeso por unas obras ilegales y una recolocación de una mesa para acoger a 12 comensales provocaron el fatal accidente mortal.

Así lo ha confirmado este martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento, donde ha dado cuenta de varios informes emitidos por departamentos municipales junto con el jefe de bomberos de la capital balear, Eder García.

El primer edil palmesano ha anunciado que se dará traslado de dichos informes a la Policía Nacional y Fiscalía y que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en el caso de que se abra una causa judicial.

La planta sótano, que corresponde a la discoteca Coco Rico y que en el momento del derrumbe no había nadie, dispone de licencia de bar musical, de la misma manera que la planta baja tiene licencia de restaurante. Sin embargo, la primera planta no tenía licencia para ocupar la terraza. Además, Martínez ha indicado que no hay ninguna solicitud de licencia de obras.

Por otro lado, en el momento del derrumbe, la terraza estaba ocupada aproximadamente por 21 personas, entre las que se encuentran una camarera del local, el encargado, así como una mesa con 12 comensales holandeses.

A esto hay que sumarle el sobrepeso provocado por una capa de morteros de unos cinco centímetros añadida a la terraza ilegalmente y la antigüedad de la infraestructura, sometida a los efectos de la salinidad.

El Medusa Beach Club recibió en el año 2013 varios expedientes sancionadores por unos forjados de una parte del edificio diferente a la que colapsó la semana pasada. Fue en ese mismo año cuando el establecimiento se sometió a una reforma sin permiso que supuso la aplicación de una capa de mortero y el recubrimiento de baldosas, lo que provocó el sobrepeso.

Por si fuera poco, el edificio del local de Playa de Palma recibió una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, aunque no se comprobó si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias.

El alcalde de Palma ha apelado a la responsabilidad de propietarios, inquilinos y explotadores de licencia para que cumplan la ley. «Parece una obviedad, pero no se pueden hacer obras ilegales ni se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad», ha indicado.

En relación a esto, ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Palma «No podemos poner un funcionario en cada uno de los 5.000 locales que hay en Palma». De hecho, el Consistorio sólo cuenta unos 10 o 12 celadores para toda la Playa de Palma, según ha concretado Martínez.

Asimismo, de entre los 16 heridos que provocó el derrumbe del Medusa Beach Club de Playa de Palma tan sólo queda uno ingresado en planta. El alcalde de la capital balear ha querido lanzar de nuevo un mensaje de apoyo a las víctimas y ya se está trabajando para la repatriación del senegalés fallecido en el derrumbe del establecimiento situado en el número 34 de la calle Cartago de Playa de Palma.

En relación a las obras a las que se sometió el local este invierno, el Ayuntamiento ha confirmado que se trataron de un simple lavado de cara donde se cambiaron los muebles y la cubertería del local, así como la pintura.

Por último, Martínez ha explicado que está previsto realizar inspecciones conjuntas con el Consell y Govern en diferentes tipos de establecimientos de Playa de Palma. «La función de los funcionarios es actuar cuando hay una denuncia y velar por la seguridad. No es controlar todos los locales», ha asegurado el primer edil.