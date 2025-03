Suspenso en historia

José Luis Nuñez pensó que los futbolistas tenían demasiadas vacaciones y que si bien sus contratos finalizaban cada 30 de junio, el calendario de partidos y competiciones finalizaba mucho antes y, a diferencia de hoy, no empezaban hasta el mes de septiembre por lo que se marchaban a finales de mayo o poco después y no regresaban hasta finales de julio. Mes y medio e incluso dos, era demasiado tiempo sin fútbol. Por eso propuso y logró que, terminada la fase regular de la liga 1986-87, se disputase un play off entre los seis primeros para dilucidar el título, otro entre los seis últimos para decidir los descensos y los clasificados entre la séptima y duodécima posición se limitaban a intentar sumar puntos para mejorar sus clasificaciones históricas.

El invento le salió mal porque, en primer lugar, la tabla no cambió demasiado y el campeonato lo ganó el Real Madrid, el Sabadell endosó el descenso al Osasuna y el Mallorca, que había terminado el quinto cerró la temporada un puesto más atrás después de un polémico final con un partido, precisamente ante el Espanyol, en el que le expulsaron a ¡cinco jugadores! Aquello si que fue un atraco y no el penalty de Abdón. El experimento resultó un fracaso de tales proporciones que nunca más se repitió.

En los tiempos que corren la FIFA y la UEFA ya se han encargado de adaptar la idea de Núñez. Su solución ha sido llenar desde agosto incluso a julio tal cantidad de convocatorias internacionales, tanto de clubs como de selecciones, que no resulta fácil conseguir un descanso anual de 30 días para los jugadores, algunos de los cuales, se incorporan más tarde a las pretemporadas de sus plantillas para poder disponer de una plena desconexión física y mental y eso es mucho suponer.

Varios equipos ya se han sumado a la protesta del Real Madrid, secundada por la Real Sociedad, Athletic, Betis y los que vendrán, al verse obligados a disputar dos encuentros con menos de 72 horas entre ellos, cifra calculada precisamente por los mencionados organismos internacionales para proteger a los futbolistas de la saturación que sufren.

Ya que ciertos sectores del entorno del Mallorca sueñan con volver a Europa, unos para hacer turismo y otros para pintar su ego, viene a cuento recordar que el equipo entonces entrenado por Fernando Vázquez fue forzado a jugar en el campo del Valencia, 48 horas después de visitar al Galatasaray de Turquía en la temporada 1999-00. Ha llovido desde entonces pero, como canta Julio Iglesias, la vida sigue igual. O peor.