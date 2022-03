La suspensión de plazas turísticas en Baleares no afectará a las presentadas antes del decreto ley. Así lo ha aprobado la Comisión de Turismo y Trabajo del Parlament ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL), a propuesta de El PI-Proposta per les Illes Baleares, para que la suspensión de la adquisición de plazas turísticas, no afecte a aquellas personas que tienen presentada en los Ayuntamientos una solicitud de certificado de zona apta, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto Ley 3/2020 de medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad del turismo.

La PNL reclama, además, que la futura ley turística, que se está tramitando como proyecto de ley, permita el intercambio de plazas de alquiler vacacional.

«Si no se permite ni el intercambio entre particulares, ni la adquisición de plazas de la bolsa, lógicamente, se ponen en riesgo las plazas de estancias turísticas que estaban autorizadas antes y que se cuantifican en unas 90.000», ha expuesto el portavoz parlamentario de El PI, Josep Melià.

En cuanto a las plazas de estancias turísticas en viviendas plurifamiliares, ha reiterado la necesidad de que el Ejecutivo apoye que puedan continuar con su actividad prorrogando las plazas que ya tenían autorizadas.

«La desaparición de las plazas en los plurifamiliares es todavía mucho más probable, ya que se autorizan por un plazo de 5 años y su continuidad requiere la adquisición de nuevas plazas que en este momento se encuentran suspendidas», ha indicado.

La iniciativa de esta formación es similar a la moción que este mes presentó, y fue aprobada, en el pleno del Consell de Mallorca para el replanteamiento y mejora del decreto ley turístico.

En este caso, el Consell aprobó instar al Govern a impulsar y apoyar que las plazas de estancias turísticas en viviendas plurifamiliares que quieran continuar con su actividad puedan hacerlo prorrogando las plazas turísticas que ya tenían autorizadas.

Y al igual que lo aprobado en la Comisión de Turismo de la Cámara balear, que aquellas personas que con anterioridad a la entrada en vigor del decreto turístico hubieran presentado al correspondiente Ayuntamiento una solicitud de certificado de zona apta, no les afecte la suspensión de la adquisición de plazas turísticas.

En la institución insular, sin embargo, esta formación no logró aprobar un punto de la propuesta referente a impulsar los cambios legislativos que permitan el intercambio de plazas turísticas entre particulares, siempre garantizando que no se produzca ningún incremento de plazas que actualmente están autorizadas.