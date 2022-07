Campaña en redes de los socios independentistas de Armengol contra la presencia del Rey en Mallorca coincidiendo con la recepción de Felipe VI a las principales autoridades políticas de las Islas. Més per Mallorca ha aprovechado la ocasión para lanzar una batería de tuits mofándose de la Familia Real para darle su particular bienvenida a la Isla en sus recién iniciadas vacaciones de verano .

☝️ Només una coseta 🤏 Un petit detall fora importància ⛵🏄‍♂️ Les vacances són per a qui treballa❗ Au! Salut i República! I ja que hi som que el #decreixement turístic comenci a #Marivent pic.twitter.com/HfJv5moYNI — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) July 29, 2022

En uno de ellos, la formación pone el acento en que «las vacaciones son para el que trabaja», acompañando el mensaje con su deseo de que la Familia Real se marche de Palma: «Que el decrecimiento turístico comience en Marivent».

En otro tuit, los socios independentistas de la presidenta socialista balear, Francina Armengol, critican que el Estado español les proporcione subsidio y vivienda a los componentes de la Familia Real, y en el primero de todos, lamentan que después de 54 años de vida «el Rey de España continúa sus vacaciones en Mallorca».

👪 I que tota la seva família sempre s’ha sentit molt cuidada pic.twitter.com/RMBgrB7VSi — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) July 29, 2022

Toda una serie de mensajes despectivos de los socios mallorquines de EH Bildu y ERC que, este jueves arrancaban su particular semana de pasión contra la Casa Real y daban la nota registrando una Proposición No de Ley en el Parlament balear sobre el particular.

En la misma instan al Gobierno de Pedro Sánchez a aumentar la fiscalización de las cuentas de la Casa Real, despenalizar los delitos de injurias y calumnias contra la Monarquía, recuperar el Palacio de Marivent y celebrar un referéndum, entre otros.

Para los independentistas de Mallorca, que gobiernan en coalición en las principales instituciones de las Islas con socialistas y Podemos, la visita de los Reyes a Mallorca año tras año, es un intento de «lavado de cara de una institución arcaica, hoy en día absolutamente desfasada, alejada de la ciudadanía, y en los últimos tiempos muy estropeada por los continuos escándalos públicos» a los que se ha visto sometida, instando a investigar el origen de la fortuna de los Borbones.

En esa moción consideran que sería «obvio y de justicia» que la gestión y el uso del Palacio de Marivent vuelva a a las instituciones propias de Baleares y, por último, consideran que después de las décadas pasadas desde la Transición, es necesaria la celebración de un referéndum vinculante para decidir el modelo de Estado, entre Monarquía o República, y ante los bloqueos constantes a la celebración del mismo, apuestan porque sea el propio monarca quien abdique en favor de una República.

También militantes de otros grupúsculos independentistas, pero en esta ocasión extra parlamentarios, caso de la denominada Asamblea Soberanista de Mallorca, se concentraron ayer en la céntrica plaza de Cort de Palma para expresar su rechazo a la presencia de la Familia Real, si bien la presencia de público fue testimonial, no más de una decena de personas.