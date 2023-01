Los socios de los socialistas en Baleares, independentistas de Més y Podemos, con quienes gobiernan en coalición en el Ejecutivo balear presidido por Francina Armengol, han aprovechado la feria turística más importante de España (Fitur) que desde ayer se celebra en Madrid para arremeter contra el motor económico de las Islas.

Este miércoles Unidas Podemos ha considerado que este evento que se celebra en la capital de España y en el que está presente la presidenta Armengol es una «oportunidad para reorientar la promoción turística» de Baleares «en una que sea capaz de alargar la temporada y reduzca el número de turistas y la presión social».

En rueda de prensa, el portavoz de Unidas Podemos en el Parlament balear, Alejandro López, ha insistido en que las Islas, a juicio de este partido, «están extremadamente saturadas».

En este sentido, ha solicitado que, «aprovechando la transferencia de las competencias a los consells», la Agencia de Turismo de Baleares (Aetib) se reconvierta en una agencia de diversificación económica «para potenciar otros sectores y conseguir una economía completamente alternativa al turismo», algo que incluirán en su programa electoral.

«Tenemos que aprovechar que el turismo es un sector muy consolidado para potenciar otros», ha insistido el portavoz, que ha lamentado la «negativa» del sector turístico a la aplicación de medidas para acelerar la transición energética.

«Debe tener sentido que el sector comprenda que hacer estas Islas más sostenibles va en beneficio de todos, por eso no entendemos la negativa», ha reiterado López.

Los otros socios de los socialistas en Baleares, Més per Mallorca, no perdieron el tiempo y justo en la mañana del miércoles, coincidiendo con el arranque de la cita, hicieron lo propio y se posicionaron ya contra el turismo. En este caso, para exigir eliminar todas las plazas todavía existentes en la bolsa de alojamientos turísticos, reducir el techo de plazas, caminar hacia un mayor decrecimiento turístico y no hacer ni tan siquiera promoción en ferias como Fitur porque «no existe un crecimiento turístico sostenible».

Su secretario general, Jaume Alzamora, anunció que la formación incluirá en su programa electoral esta propuesta con el objetivo de impulsarla a partir del próximo mes de mayo.

En este sentido, Alzamora ha apuntado que «los datos actuales de saturación turística nos obligan a dar pasos de gigante hacia el decrecimiento turístico, por tanto, los partidos que no planteen en su programa electoral medidas para que la actividad turística decrezca, que no cuenten con Més» y ha asegurado que «no existe un crecimiento turístico sostenible».

Por su parte, Lluís Apesteguia, coordinador general de la formación y candidato a la presidencia del Govern, ha anunciado que en el programa electoral incluirá también mantener la moratoria de nuevas licencias turísticas, al tiempo que ha apuntado que su formación dirigirá toda la política territorial, a reducir el número de plazas turísticas. Y para rematar la faena, Apesteguia reiteró la necesidad de suprimir cualquier iniciativa para la promoción turística de Baleares por parte del Ejecutivo autonómico.