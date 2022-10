Sobreseída la denuncia contra Vox Baleares por seis presuntos delitos: «No se ha aportado ninguna prueba»

La denuncia contra Jorge Campos, presidente de Vox Baleares, y Sergio Rodríguez, secretario, presentada por Santiago Galán, en la que les acusa de hasta seis supuestos delitos, no ha sido admitida a trámite y no se ha llegado a citar a los denunciados. El demoledor auto de la juez de Instrucción número 4 de Palma desmonta una a una las acusaciones de Galán, a las que no concede ninguna credibilidad. Por otra parte, existe un dictamen del fiscal apoyando el auto de sobreseimiento por entender que los delitos pretendidos «no aparecen corroborados con ninguna base indiciaria».

La denuncia queda sobreseída «al no ser constitutivos de delitos los hechos objeto de la querella», dice el juez. En el auto se repite, además, la inconsistencia de la querella al no aportar ni una prueba. En primer lugar, descarta absolutamente injurias y calumnias: «Dicha imputación ha de ser falsa, subjetivamente inveraz (…) a sabiendas de su inexactitud».

Sobre la supuesta apropiación indebida se dice que «no cabe hablar de la existencia del delito» al no ofrecerse «ningún dato».

Añade que no se vislumbran «requisitos típicos en los hechos narrados». En cuanto a la acusación de falsedad documental, el auto continúa siendo claro y meridiano. Se rechaza «al no aportarse un solo dato o refrendo objetivo de su existencia, pretendiendo nuevamente una investigación».

Respecto a la supuesta financiación ilegal, el texto reprende a Galán por pretender «una investigación ya no por hechos meramente sospechosos sino simplemente porque el querellante no ha utilizado los cauces legales existentes (…) no ofreciendo ni un solo indicio objetivo».

Galán intentó presentar una candidatura en 2020 a la presidencia de Vox Baleares sin conseguir el mínimo de avales necesarios para formalizarla. Obtuvo sólo 24 avales cuando el mínimo estaba fijado en 93. La candidatura de Jorge Campos integrada por Fulgencio Coll, Sergio Rodríguez, Juan José Sendín, Idoia Ribas y Pedro Bestard cosechó 239. Como consecuencia de ello Galán inició una campaña judicial infructuosa.

Al sobreseimiento de la denuncia por el Juzgado número 4, se suma otro en el que reclamaba 250.000 euros a Campos y Rodríguez en base a supuestas injurias que, según él, le causaron un infarto y daños en su reputación.

En estos cuatro años de andadura política ni el extinto Actúa Baleares, ni Vox Baleares, han sido objeto de investigación judicial alguna. Al conocer el sobreseimiento, desde Vox Baleares se manifiesta que «esperamos que Galán se dé por vencido y deje de hacer el ridículo en su campaña para destrozar el partido en Baleares y de prestarse a intereses ajenos y de determinados medios de comunicación que le han comprado el montaje».

«La operación para romper Vox con todo tipo de infundios y mentiras ha fracasado. Vox es una fuerza política en la que no caben aquellos que pretenden dinamitarla para obtener un rédito personal, y ni mucho menos los que se prestan a intereses externos y se ponen a su servicio. No van a poder acabar con la ilusión de miles de afiliados y votantes», afirma la formación que lidera Jorge Campos en un comunicado.

El partido ha lanzado un aviso a navegantes: «Si alguien cree que en Vox vamos a permitir jugarretas para hacerse con la silla se ha equivocado de partido. Aquí prevalecen las ideas, no las personas».