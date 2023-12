Después de ocho años de silencio donde los docentes han sufrido sin rechistar la imposición de la Lomloe con el consiguiente aumento de la carga de trabajo, los sindicatos de la enseñanza vinculados a la izquierda y entidades afines han despertado para movilizarse pero no para reivindicar unas mejores condiciones laborales y la eliminación de barracones sino para luchar contra las medidas del Govern de Prohens sobre la libre elección de lengua. El 80% de los institutos de Baleares ya se ha sumado a la campaña La llengua no es toca.

Es una campaña en defensa del catalán como única lengua vehicular de enseñanza que se inició desde el momento en que el Govern anunció su intención de tomar medidas encaminadas a garantizar la libre elección de lengua de primera enseñanza. Desde entonces prácticamente cada día un nuevo instituto escenifica su apoyo a la campaña con una fotografía del profesorado portando una pancarta con el lema La llengua no es toca.

Pronto todos los centros públicos de Baleares se habrá sumado a la campaña. De momento ya lo han hecho 44 de los 52 Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) de Mallorca, que representa el 85%. Además, se han sumado a la campaña un instituto de Menorca y 39 Colegio de Enseñanza de Infantil y Primaria en toda Baleares.

´Siguiendo el ritmo actual, pronto todo los centros públicos de enseñanza se habrán movilizado a favor del catalán como única lengua vehicular de enseñanza y contra cualquier medida encaminada a garantizar la libertad lingüística.

Sucede todo esto a pesar de que el conseller de Educación, Antoni Vera, ha reiterado una y otra vez que no habrá ninguna medida contra el catalán, que no habrá imposiciones, que la libre elección de lengua la aplicarán los centros de enseñanza de forma voluntaria y que no habrá segregación de alumnos por motivos de lengua.

Detrás de esta campaña contra el Govern de Prohens está la OCB, la entidad multi subvencionada por el pacto de izquierdas durante las dos anteriores legislaturas en las que no hubo movilización alguna en los institutos a pesar de los graves problemas que afectan al profesorado con la implantación de la Lomloe.

Apoyando a la OCB, todos los partidos de la izquierda, PSOE, Més y Podemos, la Asamblea Soberanista y lo sindicatos Stei, CCOO, UGT, Siau, UOB y Alternativa.

Nueva campaña de la OCB en defensa del catalán

La OCB, además, ha puesto en marcha una nueva campaña bajo el lema Sí a la lengua, para defender el catalán y su uso en todos los ámbitos y en respuesta a las políticas de «agresión lingüística» del PP y Vox.

Este jueves se ha presentado la campaña en el teatro Sa Societat (Calvià). La elección de este municipio, afirma la OCB, se debe a que recientemente el Consistorio ha aprobado un nuevo reglamento municipal para el uso de las lenguas oficiales «que no se ajusta a la legalidad vigente» y sobre el que la Obra ya ha presentado alegaciones.

Esta campaña se suma al acto celebrado recientemente por los sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública de Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, el STEI-Intersindical, el USTEC-STEs (IAC) y el STEPV, que se han unido bajo el lema No toqueu el català para defender los modelos lingüísticos de los tres territorios, que ven amenazados por «la extrema derecha», que pretende realizar una «sustitución lingüística».