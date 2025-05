Sergio Cacho: «La mayoría de okupas en Mallorca son marroquíes, argelinos y africanos»

La creación de empresas como Desocupaciones Mallorca es una de las causas que explican el fuerte crecimiento de la okupación en España. Es por ese motivo que Sergio Cacho, junto con su mujer, fundó esta entidad hace más de tres años en Mallorca, a pesar de las trabas con las que se encuentran por parte de la Policía a la hora de practicar un desalojo.

A pesar de ser una empresa joven, la carga de trabajo en los últimos meses ha sido inmensa, pues la okupación «cada vez va a más», sobre todo por la llamada inquiokupación. De hecho, comunidades como las Islas Baleares tienen a día de hoy un total de 518 viviendas en venta con okupas y ciudades como Palma hasta 213 casas okupadas que se encuentran en el mercado.

Cacho desvela que el perfil del okupa es mayoritariamente un hombre de origen argelino, marroquí o africano que en la mayoría de casos aprovecha su situación en la vivienda okupada para vender droga, plantar marihuana o realquilar habitaciones para sacar tajada. La mayoría de ellos se encuentran en barrios de Palma como Son Gotleu, el Rafal o Corea, pero ya se están extendiendo hacia otros municipios de la isla donde nunca antes se habían instalado a estos niveles tan preocupantes.

PREGUNTA. – ¿Cuándo se fundó la empresa? ¿Son los únicos en Mallorca?

RESPUESTA. – Llevamos ya tres años y medio con esta empresa. Al ver que el tema de la okupación no para de subir, decidimos crearla y tirar para adelante. Sé que hay dos o tres más como la nuestra, más alguna otra que no está dada de alta.

R. – ¿Cuál es el perfil del okupa a día de hoy?

R. – El perfil ha ido cambiando. Ahora hay mucho inquilino que no paga. Pero en general los okupas son de origen africano, argelino o marroquí. También hay españoles, pero en menor medida. Este es el perfil que hay y muchos okupas aprovechan la situación para instalar un punto de venta de droga, plantar marihuana, mientras que hay otros que okupan para realquilar habitaciones… La verdad es que hay mucha mafia detrás dedicada a avisar a gente que esta o aquella casa está vacía y la venden por unos 3.000 euros. De hecho, si un propietario cuando consigue sacar a sus okupas no pone medidas antiokupación, en menos de un mes le han vuelto a entrar okupas.

P. – ¿Se encuentran a muchas familias de okupas o la mayoría de casos son gente individual?

R. – En la mayoría de casos no encontramos familias. Diría que sólo una de cada siete. Obviamente son casos que dan más pena pero les queremos dar a entender que no son ellos los culpables. El problema aquí es que el Estado no está para ayudar a la gente. Hay ayudas para propietarios pero son relativas y muy difíciles de conseguir. Para cuando nos tiene que echar una mano no está. Y como consecuencia al final es el propietario, un particular, el que tiene que pagar la vulnerabilidad de una familia okupa.

P. – ¿En qué lugares de Mallorca o de Palma actúan más?

R. – En el caso de Palma hay muchísima okupación en el barrio de Son Gotleu, Corea y el Rafal. En la Part Forana vamos mucho a Inca y a Sineu, pero también a zonas turísticas. En estos sitios, la mayoría de casos son de gente que tiene una casa de herencia, quiere reformarla y en ese período de tiempo ya se la han okupado. La mayoría de mis clientes son gente que tienen la vivienda parada porque no han tenido capacidad de ponerla a la venta, en alquiler o de repararla. Lo que suelen hacer cuando recuperan la vivienda es que tienen miedo a ponerla en alquiler.