Los separatistas de Més vetan a Vox en un texto de condena del Parlament al ataque al docente de Andratx

Diputados de Més per Mallorca, PSOE, PP, Més per Menorca, UP y el diputado de Formentera han leído este martes, antes del pleno, un manifiesto, impulsado por los ecosoberanistas, de condena al ataque homófobo sufrido por un profesor del IES Baltasar Porcel de Andratx. Més, sin embargo, no ha ofrecido a Vox la participación en la lectura. «No queremos blanquear a los instigadores del odio», ha señalado la diputada de Més Maria Ramon.

El texto, con el título Manifiesto en contra de los ataques a los docentes, de la LGTBIfobia y de los discursos y las actitudes de odio, condena cualquier manifestación de violencia, discriminación o discurso de odio que se produzca en el ámbito educativo o en cualquier otro espacio de convivencia social.

El manifiesto subraya que los hechos sufridos por el docente constituyen una agresión inadmisible que atenta contra derechos fundamentales reconocidos y contra los principios básicos de respeto, igualdad y convivencia democrática. Este tipo de conductas, continúa, no pueden ser banalizadas ni relativizadas, y exigen una respuesta clara, contundente y sostenida en el tiempo.

Los grupos han expresado así su solidaridad, apoyo y reconocimiento al docente afectado, así como al conjunto del claustro y de la comunidad educativa del centro.

Igualmente, hace extensivo este apoyo a todo el colectivo docente. El texto manifiesta su profunda preocupación por la persistencia y el incremento de conductas discriminatorias y discursos de odio, especialmente en entornos digitales y entre la población joven.

Asimismo, rechaza los discursos de odio que señalan directamente a los docentes, con falsas acusaciones y cuestionando su trabajo, profesionalidad, imparcialidad y criterio pedagógico. Por eso considera imprescindible reforzar las políticas públicas de carácter preventivo.

Vox ha trasladado al Parlament, presidido por Gabriel le Senne (Vox), una queja por permitir el veto. La portavoz del grupo parlamentario, Manuela Cañadas, ha explicado a OKBALEARES que su formación sí hubiera participado en el texto del manifiesto, añadiendo que «hay docentes que conocemos que han tenido que cambiar de centro por los ataques de los catalanistas, pero ni nos han llamado».

En un comunicado, Vox ha criticado la instrumentalización política de este suceso por parte del resto de grupos parlamentarios, quienes han aplicado un «cordón sanitario» para leer un manifiesto sin contar con la opinión de los representantes de este partido.

Para Vox, el texto incluye puntos que la formación considera «inaceptables», como la exigencia de implementar la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas, desde los niveles más tempranos.

Esta medida, según Vox, supone un avance directo en «la agenda de adoctrinamiento y perversión de los más pequeños que el partido lleva años denunciando y que ahora el resto de fuerzas políticas pretenden normalizar de forma unánime».