Més pide que se investigue a un alto cargo del Govern de Armengol del que también formaba parte

El partido separatista Més per Mallorca ha hecho saltar la sorpresa en el pleno del Parlament balear en su sesión de este martes. Ha pedido públicamente que la Abogacía de la Comunidad Autónoma investigue al director general de Agricultura, Fernando Fernández (Podemos), por su participación en la venta de acciones de la malograda cooperativa de Sa Pobla (Mallorca), s’Esplet. Ha pedido que se le investigue por su etapa con el Govern de Armengol y también en la actual bajo la presidencia de Marga Prohens.

El portavoz de Més, Lluís Apesteguía, parece haber olvidado que su formación, Més, y Podemos fueron socios en el mismo gobierno presidido por Armengol. No ha puesto bajo sospecha a Fernando Fernández hasta hoy, más de tres años después.

Por su parte, Marga Prohens ha acusado a Més per Mallorca de «dormir» en los Consells de Govern de la anterior legislatura cuando se vendieron las acciones de s’Esplet. «Está decisión también se tomó en la legislatura en la que se vendió Agama, mientras ustedes dormían en el Consell de Govern», ha agregado Prohens en la sesión de control al Govern del pleno de este martes.

La líder del Ejecutivo ha respondido a Apesteguia, quien ha cuestionado la venta de acciones de s’Esplet por parte del director general de Agricultura, Fernando Fernández, de forma «arbitraria».

«Los beneficiarios de esta decisión son el resto de accionistas, entre ellos un empresario agrícola ligado al PP y una patronal en la que trabajaba el ahora conseller», ha dicho Apesteguia, quien ha deslizado que la Abogacía de la Comunidad debería investigar estos hechos.

Además, ha asegurado que la nave de s’Esplet se ha puesto en venta por cinco millones de euros y que, si las acciones no se hubieran vendido, ahora al Govern le correspondería una parte. Con todo, Apesteguia ha preguntado a Prohens si avala las decisiones de Fernández.

En su respuesta, la presidenta balear ha afirmado que el Govern «ha hecho y hace todo lo que está en sus manos para el mantenimiento de la industria agroalimentaria».

«Usted ha pedido a la Abogacía que investigue a su Govern, porque por encima de un director general están los consellers y la presidenta. Si la Abogacía tuviera que investigar los ocho años de Armengol, tendríamos que aumentar la plantilla», ha concluido.