Seis detenidos tras una batalla campal entre argelinos y marroquíes en Son Gotleu

La Policía Nacional ha detenido seis personas por su presunta implicación en una multitudinaria pelea entre argelinos y marroquíes en el barrio palmesano de Son Gotleu.

La trifulca, en la que dos bandos que han empleado palos y objetos contundentes, ha ocurrido este martes en las calles de esta conflictiva barriada y varias personas han resultado heridas de diversa consideración.

La pelea, según han explicado fuentes cercanas, se ha desencadenado tras una discusión que ha subido de tono entre dos personas de los grupos enfrentados.

El suceso ha tenido lugar sobre las 15.15 horas en la citada barriada palmesana. Rápidamente se han desplazado al lugar numerosas patrullas de la Policía Local de Palma y de la Policía Nacional. Al parecer, la pelea se ha iniciado en la esquina de Indalecio Prieto con Santa Florentina.

Al llegar, los agentes han cortado algunas calles de este degradado barrio y han detenido al menos a seis implicados en la batalla campal. Varias personas han resultado heridas y han sido trasladadas en ambulancias custodiadas por la Policía a distintos centros hospitalarios de la capital.

Peligrosas bandas de argelinos desde hace meses se han instalado en Son Gotleu y tienen atemorizados, y a la vez hartos, tanto a los vecinos como a los comerciantes de este barrio de Palma, que se muestran indignados por la violencia y la delincuencia que protagonizan todos los días.

Las peleas se han repetido de forma reiterada desde la primavera pasada, después de que una reyerta multitudinaria en la calle Indalecio Prieto que involucró a unas 50 personas se saldara con cuatro heridos.

Al parecer, tanto españoles de etnia gitana como africanos y marroquíes se unieron para hacer frente a los argelinos.

El pasado 5 de agosto un grupo de vecinos apaleó a un argelino que había apuñalado a un marroquí para intentar robarle. El ladrón fue detenido por la Policía y tuvo que ser hospitalizado a consecuencia de las diversas heridas y golpes que recibió.

Los residentes coinciden en el que el barrio sufre una degradación imparable desde que se instalaron los ciudadanos de origen argelino, la gran mayoría jóvenes ilegales que viven como okupas en diferentes pisos de la zona y que cuentan con numerosos antecedentes penales.

A raíz de los sucesos acontecidos en el barrio de Son Gotleu estos pasados meses el grupo municipal Vox Palma ha emitido un comunicado en los siguientes términos: «Tanto durante la presente legislatura como en la pasada, hemos presentado numerosas proposiciones a pleno exigiendo que se aumentase el número de efectivos de la Policía Local, e incluso, que se reforzase con la contratación de seguridad privada».

La formación que en Palma lidera Fulgencio Coll apuntaba que a nivel nacional Vox «exige continuamente que se refuercen las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

«Lo ocurrido, particularmente, en Son Gotleu, con el enfrentamiento entre diversas etnias y nacionalidades, pone en evidencia el fracaso de una política de multiculturalidad que mira hacia otro lado ante el hecho claro de que no todas las personas llegadas a nuestro país lo hacen con el propósito de integrarse en la sociedad que les acoge. No querer aceptar la realidad para no ser llamados xenófobos, lo único que hace es conseguir aumentar la xenofobia, sobre todo en los barrios más vulnerables», concluía el comunicado de Vox Palma.