Santanyí celebra este viernes la IV edición de Canal’Art, la Nit de les Galeries

La cuarta edición del Canal’Art, la Nit de les galeries de Santanyí, se celebrará este viernes 14 de octubre entre las 18.00 y las 23.00 horas con la participación de 82 artistas repartidos entre 32 galerías y 23 expositores.

Estos expositores estarán distribuidos a lo largo de un recorrido paralelo al recorrido de las galerías. El trazado discurrirá por todo el centro de Santanyí: desde la plaza de la Porta Murada, pasando por las calles Celler, Portell, de la Pau, la placita Constitució y la Plaça Major.

El Ayuntamiento de Santanyí ha informado en un comunicado de que todas las exposiciones son gratuitas y de libre acceso, y se inaugurarán de manera simultánea a partir de las 18 horas para todo el público.

La concejal de Cultura, Ricarda Vicens, ha recordado que «es una gran fiesta que pone de manifiesto el trabajo de las galerías como espacios generadores de cultura y conocimiento, como lugares de experimentación y descubrimiento que permiten la conexión y encuentro entre artistas, coleccionistas, público e instituciones».

Esta nueva edición cuenta con cuatro puntos de música en vivo a pie de calle, que se irán alternando cada hora. Participan los grupos Happy Cats Jazz’ more; Two and a Loop; Juan Reyes y The Deaf Buffalos. Habrá gran variedad de estilos, desde el jazz a versiones, también guitarra clásica y country rock.

El programa también ofrece diferentes actividades como el espectáculo de live painting con el artista Pato Conde, en el que grandes y pequeños podrán participar pintando un mural en directo. Se trata de un acto pensado para toda la familia. En el estudio Garrit y en Sa Talaia está todo el mundo invitado a disfrutar del arte con performance y música.

Además, Canal’Art coincide con la celebración de La Nit de les Esglésies, una oportunidad única donde la capilla de Roser estará iluminada con más de mil velas de 20.00 a 23.00 horas.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha valorado de forma muy positiva la celebración de esta nueva edición del Canal’Art, señalando que «el objetivo del Ayuntamiento siempre ha sido mantener el pueblo como referente en el mundo de la cultura de Mallorca. Y por una noche convertirlo en un gran escaparate donde se pueda ver todo lo que se mueve en la cultura de la isla, desde lo más clásico hasta lo más innovador. No nos cansaremos de agradecer a comerciantes, vecindarios y a todos los que participan el esfuerzo que hacen».

Desde el consistorio santanyiner sienten una gran alegría por recuperar el espíritu el Canal’Art, que se organizó por última vez en 2018 y que por culpa de la pandemia y las restricciones no se había vuelto a convocar.