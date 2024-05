Ricardo Úriz no continuará en el Fibwi Palma 24-25

El Fibwi Palma se encuentra inmerso en la preparación de la temporada 2024-25. En ese sentido, el club ha comunicado oficialmente la no continuidad de Ricardo Úriz como entrenador de cara a la próxima campaña. El técnico navarro llegó al Fibwi Palma el siete de diciembre de 2023 para hacerse cargo de la plantilla mallorquina desde ese día y hasta el final de la temporada regular, una temporada regular que culminó con la salvación de los mallorquines que certificaron su permanencia en la LEB Plata en la última jornada del curso.

«Desde el Fibwi Palma queremos agradecerle a Ricardo Úriz su trabajo, dedicación e implicación durante los meses en los que ha estado al frente del banquillo del equipo palmesano deseándole la mejor de las suertes en el futuro y, agradeciéndole de nuevo todo el trabajo realizado con el primer equipo de nuestro club», afirma la entidad en un comunicado oficial.

El nuevo director deportivo del club, Martí Josep Vives, será el encargado de buscarle un relevo a Ricardo Úriz. Vives fue presentado por Guillem Boscana, en un acto en el que el presidente reconoció estar “muy ilusionado” por el regreso de Vives al club. “Creo que es la persona que nos hacía falta para traer esa ilusión que él transmite. Estoy convencido de que es la persona adecuada. Al irse de aquí dotó al Club Bàsquet Pollença de una estructura que no había tenido antes y como digo, creo que es la persona ideal para llevar este proyecto adelante”.

Por su parte, Martí Vives señaló que lo primero que quiere transmitir es “ilusión”. Eso sí , fue con respecto a sus metas. “Yo no quiero prometer nada porque las promesas dependen de muchas cosas. Al final puedes hacer las cosas muy bien pero si la pelota no entra eso te condiciona mucho. Lo que sí tengo es el compromiso absoluto de hacer las cosas sencillas extraordinariamente bien hechas. No vengo a inventar el baloncesto porque todo está inventado. En lo que sí creo es en hacer bien las cosas sencillas y con esa ilusión y ganas vengo”, aseguró el pollençí.

Vives explicó también como se gestó su regreso al club. “Era la única posibilidad que me podía hacer volver. Como sabéis yo decía que estaba retirado y esta era la única posibilidad de volver aunque no la valoraba. No lo llegué a pensar. Me retiré y al salir esta posibilidad estuve pensando y valorando si era capaz de llevar el proyecto y como digo era la única posibilidad para volver a torear. Si a algún lugar tenía que volver era aquí. Lo tuve claro”.