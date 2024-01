Los Reyes visitan el estand de Baleares en Fitur

Los Reyes han visitado el estand de Baleares en Fitur, después de inaugurar la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, país invitado este año.

Felipe y Letizia han saludado de forma muy afable a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, al conseller de Turismo, Jaume Bauzà, al director general de Turismo, Josep Aloy, al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, al presidente del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca y al alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Arrenca #Fitur amb la visita de les majestats els reis Felipe VI i Letizia a l’estand de les Illes, una edició molt important per a posicionar les #Balears com un destí cultural i esportiu, dins d’una estratègia turística que aposta de valent per a la innovació, la formació i la… pic.twitter.com/pqs8TGu0DI

— Marga Prohens (@MargaProhens) January 24, 2024