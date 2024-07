Rajkovic se marcha a Arabia y Gio González a Rusia. El Mallorca tiene un acuerdo casi cerrado con el Al Ittihad árabe para el traspaso del portero por una cifra que se acercará a los 10 millones de euros. El futbolista se ha marchado a Portugal, lugar en el que está concentrado su nuevo equipo, tras despedirse de sus compañeros. Leo Román y Dominic Greif competirán por la portería bermellona esta próxima temporada. Mientras, Gio también ha hecho las maletas para incorporarse al Krasnodar, en una negociación que, como contó OKBALEARES, se cerró la pasada semana.

Las negociaciones oficiales entre el Al Ittihad y el Mallorca comenzaron ayer con una llamada de Ramón Planes, director deportivo del equipo árabe. Rajkovic no era su primera opción, pero a la vista de que el meta del City Ederson no se decidía acabaron optando por el meta serbio, por el que ofrecieron primero unos seis millones de euros, cantidad que fue rechazada por Ortells, y que hoy ha sido aumentada de manera sensible.

La última oferta del Al-Ittihad se acerca a nueve millones de euros. El Mallorca aspira a conseguir por lo menos diez y en eso están los clubes ahora mismo, pero la operación se va a hacer. Hay que recordar que el anterior equipo del portero, el Stade Reims francés, conserva una plusvalía del 50% a partir de cualquier cantidad que sobrepase los dos millones de euros, tal y como se acordó en su momento. De este modo, si la operación se cierra por 10 al Mallorca le corresponderán seis y a los franceses cuatro.

En cuanto a Gio González, su traspaso al Krasnodar, que se había prolongado por las sanciones económicas impuestas a los rusos, que dificultad cualquier negociación que se haga con ellos, ha acabado culminándose esta tarde y el jugador uruguayo ya ha abandonado en la isla. Dejará en caja unos cuatro millones de euros que, unidos a los seis de beneficio de Rajkovic, supondrán una ganancia para el Mallorca de unos 10 millones de euros. El club quiere fichar un extremo de nivel y ahí van dirigidos todos sus esfuerzos a partir de ahora.