TaPalma 2021 ya esta aquí y en esta ocasión cuenta con la participación de un total de 37 establecimientos de los cuales la mayoría se presentan al concurso que tendrá lugar el 22 de noviembre en el Palacio de Congresos de Palma.

Así pues, 15 tapas y 8 cócteles lucharán por obtener el oro, tanto en la tapa temática como en la tapa TaPalma, y también en cócteles, y convertirse en las mejores creaciones gastronómicas y cocteleras de la isla.

La organización de TaPalma 2021 ha celebrado esta mañana una presentación, en las instalaciones de Makro, para los establecimientos participantes de la edición de este año.

Durante la presentación, se han dado a conocer los concursantes que han sido preseleccionados en cada una de las categorías del concurso y se ha procedido al sorteo del orden de participación el día del certamen. Además, se ha hecho entrega de las cajas con todo el material necesario para los establecimientos participantes, informa la organización del evento en un comunicado.

El concurso, que empezará a las 16.00 horas en la Sala Mallorca del Palacio de Congresos, dará el pistoletazo de salida con el certamen de la Tapa TaPalma Temática que empezará a las 16.15 en el que participaran los chefs de los siguientes restaurantes: Bistro Esencia, Shaka, Prosecco Santa Catalina, Bar Bosch, Boira, Menjaibeu y Arrocería El Puente.

Acto seguido, a las 17.15 horas, será el turno para el concurso de los cócteles con los barmans de Bistro Esencia, Katagi, Prosecco Santa Catalina, Il Forno Citta, Bar Bosch, Emblemàtic, Shaka y Kenzo.

Para finalizar, a las 18.15 horas se realizará el concurso de Tapa TaPalma Libre en el que participaran: La Despensa del Barón, Buades Degustación Tapas y Vinos, Rosa del Mar, La Trastienda, Il Forno Citta, La Consentida, Blat al Sac y Maleva.

Un concurso que se prevé muy emocionante donde los chefs y barmans que concursan mostrarán sus habilidades ante un jurado formado por reconocidos chefs y barmans de prestigio local y nacional.

Un jurado de alto nivel

El jurado de tapas del concurso TaPalma 2020 estará formado por Igor Rodríguez, presidente del jurado de chefs, subcampeón del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y chef del restaurante El Bandarra, al que le acompañarán José Cortés, presidente de la Asociación de Cocineros Afincados en las Islas Baleares (ASCAIB); Manuel Alonso, chef con una Estrella Michelín y dos Soles Repsol; Mitxel Suárez, chef de Borda Berri y campeón de Euskadi y Navarra 2021 de Pintxos; Lucas García, CEO de Grupo Moga, y Ana Mediavilla, directora de Gastronomicom y del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid.

Mientras que en el concurso de Tapa Temática el presidente, Igor Rodríguez, estará acompañado por Íñigo Lavado, chef con un Sol Repsol y propietario de Singular; Miquel Calent, chef y propietario de Can Calent y Cuit; Juan Carlos García, propietario de The Tapas Gastrobar y campeón de Tapes per Menorca 2021; Koldo Royo, chef e influencer, y Lydia Corral, periodista gastronómica de Ultima Hora.

En cuanto al jurado de cócteles, lo formarán Juan Antonio García, vicepresidente de la Asociación de Barmans de las Baleares (ABIB); Enrique Bayano, director de On the Rocks Events y brand ambassador de Coca-Cola; Francisco Alabat, profesor de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears y Sonia Pou, relaciones públicas de la Asociación de Barmans de las Baleares (ABIB).

La ruta de tapas y cócteles se celebrará del 24 al 28 de noviembre en los 35 establecimientos que participan en esta edición de TaPalma 2021.