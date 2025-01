¿Quién fue el príncipe Zourab Tchkotoua?

Con el fallecimiento de Zourab Thokcotoua en Rabat, se cerró una página de la historia de Mallorca y por ende de España que había situado al personaje por encima de la realidad humana en muchas ocasiones. Murió a casusa de una leucemia aguda que venía arrastrando en los últimos meses, leucemia que acabó también con buena parte de una de las historias más fascinantes de la vida contemporánea de la sociedad internacional y de Mallorca, Isla donde llegó siendo muy joven, donde se casó con la mallorquina Marieta Salas Zaforteza y donde nació su único hijo y heredero el conocido Dj Igor Tchkotoua, que lloró su muerte agradeciendo de corazón haberlo podido acompañar en los últimos tiempos.

La casualidad quiso que nos encontráramos en el aeropuerto de Rabat en la que fue su última visita como hijo, y su dolor era palpable. Momentos de enfermedad y dolor que sirvieron para que padre e hijo se acercaran y se comprendieran mutuamente, como nunca antes habían podido hacerlo. La última vez que le vi fue en el funeral del que había sido su suegro, en la Parroquia de Esporles. Lucía un abrigo de cachemira beige como nadie más ha podido hacerlo. Perfección aristocrática.

Todos los que le trataron de cerca, también su hijo, destacan de Zou que es como se le conocía en familia su enorme elegancia, su estilo innato de gentleman incluso en sus andares principescos y una generosidad que no conocía límites. El príncipe Tchkoutoua como todos los grandes hombres deja muchas luces y alguna sombra que no oscurece para nada una vida brillante y exitosa en la que el lujo, el glamour de verdad y la sencillez humana se daban la mano. En Mallorca, donde llegó cuando todavía no había cumplido los 30 años se le recuerda como el hombre más guapo y elegante que ha conocido Palma hasta la fecha, un señor de los pies a la cabeza que dejó entre sus amigos un recuerdo imborrable de admiración y cariño..

Su relación con Don Juan Carlos

Intimo amigo, casi un hermano del rey Don Juan Carlos, a quien designó padrino de bautismo de su hijo Igor, del Aga Khan y de Gunter Sachs, a quienes adoraba con una lealtad inquebrantable, pero también conocedor de todas los grandes empresarios del orbe y de los políticos mas relevantes, su historia comienza curiosamente muy lejos del que debería haber sido su país natal, Georgia, de donde era príncipe como hijo primogénito de Nicolas Tchkotoua que había abandonado el país durante la Revolución Bolchevique instalándose en San Francisco, Estados Unidos, donde conoció a su esposa, la americana Carol Marmon, una mujer bellísima, heredera de los famosos coches Marmón, los más deseados de los años 20 entre las estrellas de Hollywood. Nicolás y Carol tuvieron seis hijos, Zourab, el mayor; Dimitri, que vive en Palma; Charles residente en Marbella y tres chicas, Marina, Nina y Tamara.

Cuando Zou era un adolescente de diecisiete años, en 1954, la familia decidió trasladar su residencia a Suiza. Los príncipes Tchkoutua no llegaron juntos, primero lo hizo Carol con sus hijos y un año después se incorporó a la familia Nicolás pues su puesto como embajador itinerante de la Soberana Orden de Malta y Gran Bailo de la misma le obligaba a viajar continuamente. Es en esa época, en Lausana, donde vivía la familia y donde estudiaba economía en su Universidad fue cuando Zou comenzó a dar muestras de sus inquietudes con los negocios que después le hicieron destacar en la vida.

Cuentan sus amigos mas queridos que su primer trabajo consistió en trasladar los coches de lujo de los amigos de sus padres de una ciudad a otra, lo que además de proporcionarle un dinero extra le divertía pues adoraba conducir. Los coches buenos de los que llegaría a tener una magnífica colección de Ferrari, con cerca de veinte coches de esa casa que llegó a atesorar en los buenos tiempos son una muestra de esta pasión heredada por línea materna. Y también por la vida mundana de la Europa de post guerra en la que los herederos de las familias nobles y las grandes fortunas se divertían entre ellos y donde Zou triunfaba enormemente, en muchas ocasiones acompañando a su ya íntimo amigo Juan Carlos de Borbón que visitaba a su abuela en Lausana muy a menudo.

Esa fue seguramente la época más divertida de los jóvenes príncipes, aunque para ellos la vida no había hecho más que comenzar y juntos celebrarían muchas grandes ocasiones, algunas de ellas memorables y aún hoy en el recuerdo de todos. Lo cierto es que juntos acudieron a las mejores fiestas de sociedad, entablaron buenas relaciones y forjaron una amistad que ha durado siempre, incluso en los momentos más difíciles.

En Palma a mediados de los 60

En 1965 llegó a Palma e inmediatamente comenzó a destacar entre la sociedad local que lo adoraba. Se cuenta que las niñas de la nobleza palmesana obligaban al conductor del autobús que debía llevarlas a la escuela a que diera varias vueltas a la rotonda de la Plaza de Reina para poder verle y admirarle tal era su buena facha. En esa época también comenzó un largo noviazgo con la aristócrata mallorquina Marieta Salas Zaforteza, hija única y heredera de un prominente hombre de negocios, Pedro Salas.

En 1966 falleció su madre Carol lo que propició que la familia se acercara más a Mallorca, y que Zou, con 37 años, y Marieta, pudieran casarse en una boda fastuosa en la Catedral de Palma, ante setecientos invitados, muchos de ellos miembros de la realeza como los príncipes Víctor Manuel de Saboya y su hermana, la gran amiga de Marieta todavía hoy, la princesa María Gabriela de Saboya, conocida como el primer amor de Don Juan Carlos.

Tras la ceremonia religiosa, celerada un caluroso día de agosto de 1974 los novios se trasladaron a Marivent para saludar a los entonces Príncipes de España Juan Carlos y Sofía. En ese momento el príncipe ocupaba la Regencia de España por enfermedad del Jefe del Estado lo que imposibilitó que la pareja real pudiera disfrutar de la gran cena seguida de fiesta que Marieta había organizado en el Pueblo Español de Palma.

Se dice todavía hoy que en Palma no se ha visto nada igual, ni siquiera las bodas de la familia March igualaron en belleza la boda de Zou y Marieta que mando cubrir las paredes de la plaza principal de pimientos rojos a modo de guirnalda tal y como se hace en los pueblos de Mallorca que los cultivan y secan en verano. Gunter Sachs y Robert de Balkany, todavía casado con la princesa María Gabriela, no daban crédito al espectáculo que contemplaban sus ojos y es que en aquella Mallorca poco tiene que ver con la de hoy.

El turismo comenzaba a colonizar zonas poco a poco pero el lujo de verdad pertenecía a muy pocos. De hecho, se puede decir que a mitad de los setenta estaba casi todo por hacer y a ello se puso Zourab, emulando a su suegro, un hombre arriesgado y con visión de futuro que había heredado de su padre, Manuel Salas, un rico industrial dueño de una naviera y varias gasolineras, una persona avanzada a su tiempo, que construía barcos para traer gasolina desde América a España.

Su hijo, Pedro Salas, padre de Marieta, se quedó huérfano a los 22 años y dedicó su vida a gestionar la fortuna familiar. Con solo 27 años se convirtió en gobernador civil de Palma. Gracias a sus gestiones el Palacio de Marivent pasó a ser residencia de verano de Don Juan Carlos y Doña Sofía. También fue el impulsor junto con los Barreiros de Sol de Mallorca y el Casino, uno de los lugares más emblemáticos de la era desarrollista de los setenta en cuya inauguración no se ahorraron esfuerzos.

Los que asistieron recuerdan la fiesta como única, llena de caras tan conocidas como la de Karim Aga Khan acompañado de su bellísima esposa la Begum Salima, famosa por sus ojos verde esmeralda, Gunter Sachs tampoco faltó, ni Gianni Agnelli , el propietario de la Fiat y gran amigo tanto de Don Juan Carlos como de Zou.

En agosto de 1976 nació el único hijo de la pareja, Igor, que con el tiempo se ha convertido en reputado Dj internacional y hoy jefe de una casa principesca que algunos han querido cuestionar desde la desinformación más absoluta. De su padre, Igor y muchos que le conocieron destacan, además de su infinita elegancia, su generosidad sin límites, que a pesar de su condición era muy cercano a todo el mundo y que lo que mas le gustaba era ayudar a quien lo necesitara.

Amantes de los animales

Uno de sus últimos negocios en Mallorca fue la construcción del hotel y Golf Durint Camp de Mar, un cinco estrellas de lujo rodeado por un campo de golf de 16 agujeros que adquirieron posteriormente inversores alemanes . Lo suyo, a decir de los que trabajaron para él hasta el final, era el comercio internacional, aunque con su constructora Portofornells llegó a emprender grandes proyectos que no siempre funcionaron, pero Zou, lejos de amedrentarse seguía adelante con optimismo pues en el fondo era una persona que no necesitaba mucho. Murió pobre.

Durante su matrimonio con Marieta Salas la pareja, muy amante de todos los animales pero sobre todo de los caballos y los perros, vivía en una preciosa casa en Son Vida y pasaba los veranos en una villa junto al mar en Andratx. En esa época Zou organizaba todos los meses de agosto una fiesta de cumpleaños para su hijo que resultaba ser siempre distinta e inolvidable.

También pasaban largas temporadas en su rancho de California llamado “La Lomita” donde Marieta criaba sus famosos caballos de pura raza árabe que también cría en la que hoy es su casa, Ses Planes, una casa magnifica creada por el arquitecto Pablo Carvajal y decorada por Pascua Ortega, aunque la presencia de su propietaria y su estilo elegante y poco ostentoso está presente en cada rincón, incluso en el jardín, su verdadera pasión.

Cuando se inauguró la casa de Ses Planes el matrimonio de los príncipes Tchkotoua ya estaba roto. Zou abandonó la propiedad y regresó a Suiza, país que consideraba el suyo a pesar de tener pasaporte de los EEUU, y pasaba largas temporadas en Rabat donde le llegó la muerte. Con él murió también una leyenda, la de un tiempo distinto y hoy tan cuestionado. Con él murió una forma de hacer distinta, como distinta era la España en la que vivió.