El portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, ha calificado la proposición de Ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística, presentada por Vox, para la defensa del español y de las modalidades insulares en Baleares de «anticonstitucional y antiestatutaria» y ha advertido de que en caso de aprobarse los socialistas «la incumplirán» allá donde gobiernen y tengan competencias.

Tras ocho años de imposición del catalán y erradicación del español en todo el ámbito público por el gobierno de coalición de PSOE, independentistas de Més y Podemos encabezado por la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, los socialistas han tildado el nuevo marco legal que creará ese nuevo organismo público que entrará en funcionamiento en enero para la defensa del bilingüismo de «ley de imposición lingüística» y, según Negueruela, supone «una enmienda a la totalidad a la pluralidad de Baleares».

El portavoz socialista afirmó que el nuevo marco legal es «el mayor ataque a la pluralidad lingüística de la historia de estas islas» y ha tildado la norma de «predemocrática, anticonstitucional y antiestatutaria».

Negueruela apuntó que su formación presentó a la presidenta del Govern, Marga Prohens (PP), un pacto por la lengua para blindar 40 años de convivencia y consensos en temas lingüísticos, mientras que «en la primera de cambio lo que se hace es una ruptura total en este ámbito, con una oficina de inquisición lingüística en nuestras islas que prevé sanciones durísimas por atemorizar a los funcionarios, profesores, universidad o alcaldes y alcaldesas».

En este sentido, avanzó que el PSOE «no permitirá un apartheid lingüístico inadmisible, por lo que daremos respuesta y lucharemos con todas las instituciones de nuestras islas y del Estado, para que esta norma no se aplique». Negueruela de hecho considera que «esta ley ni siquiera puede ser tomada en consideración y ninguna enmienda es posible por parte del PP, debe tener un no rotundo no sólo de los populares, sino de toda la sociedad de nuestras islas».

Además, el portavoz socialista subrayó que esta iniciativa «nos lleva a las etapas más radicales y oscuras de nuestras islas, mientras España avanza en otra dirección, de la mano de la presidenta Armengol, con una apuesta por la pluralidad y la convivencia desde el Congreso de los Diputados».

El portavoz parlamentario socialista criticó también que la proposición de ley registrada por Vox «impone una lengua en todos los ámbitos sociales e institucionales de nuestras Islas, hasta el punto de llegar a la autonomía universitaria» e insistió en que «Prohens debe elegir entre Vox o consensos históricos, Vox o una sociedad plural, Vox o nuestra lengua, porque dijo que no quería conflicto con la lengua y ha elegido el camino de la imposición».

En la misma línea que los socialistas, sus socios antes de gobierno y ahora en la oposición, los independentistas de Més han calificado esta proposición de ley como «el mayor ataque a la lengua catalana en 40 años» y anunció que para combatirla «utilizará todas las herramientas políticas, sociales y judiciales que tengan a su alcance», indicó su portavoz parlamentario, Lluís Apesteguia.

Para Més, supone «acabar con la normalización lingüística y con el Estatuto de Autonomía de Baleares», por lo que aseguró que «no permitirá este ataque a la lengua propia». Por ello ya alertó de que su formación se posicionará en contra y utilizará «todas las herramientas políticas, sociales y judiciales a su alcance para hacerle frente».