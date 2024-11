El PSOE exige que los contribuyentes de Baleares, y no Sánchez, paguen el transporte público gratis

El PSOE exige que los contribuyentes de Baleares, y no el Gobierno de Pedro Sánchez, mantengan el transporte público gratis, como ha sido estos dos últimos años donde el Ejecutivo central ha transferido a las arcas autonómicas unos insuficientes 43 millones para sufragar esta medida.

Tras poner más que en duda el ministro de Transportes, Óscar Puente, que el Gobierno vaya a mantener esa aportación para garantizar la continuidad de la gratuidad, los socialistas de Baleares se ponen la venda antes de que se abra la herida de las críticas y exigen que sea el Govern, o sea, los contribuyentes con sus impuestos, los que sufraguen esta medida.

Para ello han registrado ya en la Cámara balear una moción con una batería de exigencias al Ejecutivo de Marga Prohens en la que, en primer lugar, loan las bondades de la gratuidad y afirman que «ha sido una de las medidas más eficientes para mejorar e impulsar las políticas de movilidad sostenible, que ha provocado un incremento exponencial de usuarios del transporte público en las Islas Baleares».

Y ya directamente pasan al ataque contra el actual Govern, asegurando los socialistas que han constatado su «falta de voluntad para consolidar el modelo de la gratuidad del transporte público en las Islas Baleares» y por ello le insta a «corregir su postura y asumir sus competencias en materia de movilidad garantizando el mantenimiento de la gratuidad del transporte público como una medida de acceso equitativo y universal al transporte colectivo que fomenta la movilidad sostenible y reduce la dependencia del vehículo privado».

Esta misma semana, el portavoz del Ejecutivo autonómico del PP, Antoni Costa, aseguraba en rueda de prensa que el Govern condiciona la gratuidad del transporte público en Baleares para el año que viene a la partida que destine el Gobierno central, como ha venido sucediendo hasta la fecha.

«La pregunta a responder es si el Estado pondrá encima de la mesa una cuantía significativamente superior a los 43 millones de euros», apuntaba Costa, precisando además que el planteamiento que hace el Govern es «cobrar los 43 millones de este año», criticando que, a día de hoy, es «una incógnita».

No obstante, Costa advertía que esta cuantía no sería suficiente para 2025, puesto que el número de usuarios ha aumentado y el déficit es superior a los 43 millones de euros. «No nos sirven 43 millones otra vez».

Pero para los socialistas el Gobierno de Pedro Sánchez no está para mejorar la financiación balear, y por ello no sólo exigen que mantenga y pague la gratuidad el Govern de Prohens, sino que también de continuidad a los proyectos viarios fantasmagóricos planteados por la ex presidenta socialista Francina Armengol. Es el caso del inexistente tranvía de Palma, todo un tótem para el PSOE balear que no podía faltar en esta moción y que es calificado de «proyecto estratégico de movilidad».

Pero pese a que el Gobierno sólo había prometido 20 de los 240 millones que iba a costar su implantación, los socialistas de Baleares exigen a Prohens «continuar todos los trabajos y estudios de despliegue del tranvía de la Bahía de Palma», extender y aumentar la red de transporte público para atender las necesidades crecientes de la ciudadanía, dada «la situación de saturación que viven algunas líneas» y «mejorar la información del servicio especialmente en los pasos y estaciones de los diferentes municipios».

Del coste de todas las propuestas recogidas en esta moción que lleva la firma del diputado socialista Ares Fernández nada se dice y, menos aún, de la financiación de las mismas, donde no se cita por lado alguno al Gobierno de Pedro Sánchez.