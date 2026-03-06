El PSOE exige lo que no hizo en ocho años: traspasar a Mallorca las competencias sobre el tren y autobús para poder diseñar «la movilidad de la Mallorca del futuro», ha apuntado la portavoz del PSOE en el Consell y ex presidenta insular, Catalina Cladera.

Durante las dos pasadas legislaturas, los socialistas en ningún momento plantearon este traspaso de competencias desde el Govern que también presidían con Francina Armengol a la cabeza, «aunque la saturación vial ya crecía de manera preocupante», ha señalado la portavoz del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Núria Riera.

Entre 2017 y 2023, la entrada de vehículos aumentó un 108% en Mallorca y los socialistas no hicieron absolutamente nada. Por contra, dejaron caducar el convenio de carreteras, perdiendo 230 millones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía que destinar a mejoras en la red viaria de la isla.

«Ahora vuelven con propuestas improvisadas que sólo responden a un discurso populista, sin haber demostrado nunca voluntad real de resolver el problema cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar”, ha abundado Riera.

Y es que según Cladera, la política de movilidad del presidente insular del PP, Llorenç Galmés, «no es integral, ni sostenible, ni va dirigida a mejorar la red viaria». «Solo piensa en carreteras, ya lo demostró con sus promesas electorales», ha criticado.

Para darle la vuelta a esta situación, los socialistas tratarán de conseguir el apoyo del pleno para instar al Govern a la creación de la comisión correspondiente, para hacer efectivo el traspaso de las competencias en materia de transporte terrestre y ferroviario al Consell de Mallorca.

Es una competencia que está prevista en el Estatut d’Autonomia y que otros consells insulars ya tienen, ha subrayado Mateu. «Permitiría que el Consell de Mallorca no solo trabaje en carreteras, sino también en transporte público, dando así solución a los problemas de movilidad», ha apuntado.

Por contra, desde el PP Riera ha criticado que el PSOE siga utilizando la movilidad con fines partidistas e intente tapar sus ocho años de inacción al frente del Consell de Mallorca atacando al actual gobierno insular, que sí está trabajando para ordenar la movilidad en la isla.

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca ha afirmado que los socialistas «llevan meses repitiendo el mismo discurso populista para intentar ocultar que durante ocho años no hicieron absolutamente nada para afrontar la saturación vial».

Riera ha recordado que durante los gobiernos socialistas no se impulsó “ni un solo estudio de capacidad de carga ni ninguna medida seria para regular la movilidad. «Es difícil de entender que ahora quieran dar lecciones cuando tuvieron ocho años para actuar y no movieron un dedo», ha afirmado.

La portavoz popular ha defendido que el gobierno presidido por Galmés está trabajando con responsabilidad para impulsar una regulación realista y viable de la entrada de vehículos. «Nuestro objetivo es aprobar una norma consensuada con todos los sectores y agentes implicados, con los municipios y con la sociedad civil, para que sea una ley útil y que pueda perdurar a lo largo de las legislaturas», ha explicado.

Por último, ha reiterado que el PP comparte la necesidad de regular la movilidad, pero ha advertido que esta regulación «no se puede hacer con improvisaciones ni con propuestas que vayan en contra de los mallorquines».

«Mientras algunos intentan hacer ruido, el Consell de Mallorca continuará trabajando para solucionar un problema que precisamente se agravó durante los ocho años de gobierno socialista», ha concluido Riera.