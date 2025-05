Prohens: «Sánchez y sus monaguillos de Baleares están más pendientes de Eurovisión que de traer policías»

El PP ha celebrado los dos años de su victoria electoral en Baleares, satisfecho de «haber puesto en marcha el 90% del programa de gobierno» con el que se presentó a los comicios de mayo de 2023. «Nunca nadie ha hecho tanto en tan poco tiempo», se ha mostrado orgullosa la presidenta del PP de Baleares y del Govern, Marga Prohens, valorando «el trabajo, la dedicación, el compromiso, la pasión y la ilusión» que han invertido los ‘populares’ en estos primeros 24 meses de legislatura, en los que «se ha cambiado la forma de hacer política», porque «hace dos años, los ciudadanos enviaron a su casa a quienes decían amar esta tierra pero actuaban en contra de la gente que vive en ella». Hace dos años, ha subrayado Prohens, que «se ha cambiado la palabra prohibición por la de gestión».

En este sentido, la presidenta del PP de Baleares y del Govern se ha mostrado convencida que hace dos años, con la victoria electoral de los ‘populares’ «ganó aquella gente que había sido olvidada, maltratada y señalada durante ocho años de gobierno de izquierda».

En concreto, Prohens se ha referido a los autónomos, «cansados de que» los anteriores gobiernos de izquierda «los miraran solo para pagar facturas e impuestos»; a los payeses «hartos de una izquierda que los quería solo como un decorado de cartón-piedra»; a los pescadores y al sector náutico, al que «habían criminalizado»; a las empresas, «que son el motor de la economía de esta comunidad» y a los trabajadores que «saben que aquellos que dicen hablar en su nombre siempre les acaban perjudicando».

También, la presidenta se ha referido a las rentas medias; al personal sanitario; a los funcionarios; a las mujeres «libres, valientes, a las que no quieren ser utilizadas por un falso feminismo, que solo quiere hacer de ellas un arma política»; a la gente mayor, «que no quería que siguiera existiendo el impuesto a la muerte en Baleares»; a los jóvenes, «que este discurso del buenismo de la izquierda lo único que les hace es quitarles libertad»; al mundo de la cultura, «aquellos que la izquierda siempre se había querido hacer suyos»; las familias, «que eran obligadas a pagar la educación 0-3 años si no elegían la escuela que quería la izquierda»; y a Menorca, Ibiza y Formentera, «cansadas de ser gobernadas desde un despacho de Palma, sin que se contara con sus sensibilidades».

Además, según Prohens, con la victoria del PP en Baleares hace dos años «ganó la gente de los pueblos de las islas, que necesitaban escuelas, centros de salud, carreteras, porque hacía hace 20 años que no se invertía en los pueblos de estas islas». «Ahora mismo, desde el Govern tenemos un plan de inversión en infraestructuras para los pueblos, islas y ciudades de más de 3.000 millones de euros, el mayor plan de inversión que se ha hecho nunca en la historia de estas islas», ha destacado como ejemplo de su política.

Y, ha continuado, «ganó Palma y los palmesanos» porque los anteriores gobierno de izquierda «habían convertido Palma en una capital sin capitalidad, en una ciudad sin ambición, porque la querían pequeña, pobre». «Palma es para el PSOE una excusa, una cuota», ha criticado Prohens, lamentando que «para la izquierda nunca ha sido un propósito mejorar la vida de los ciudadanos de Palma».

Por ello, la presidenta del PP de Baleares y del Govern ha reiterado su «orgullo» por en 24 meses haber «puesto en marcha el 90% del programa de gobierno» frente a quienes, pese a gobernar ocho años, dejaron «los problemas en vivienda, saturación turística, transporte público, escuelas, residencias, en un cajón».

En este sentido, Prohens ha reivindicado que este Govern es «el de la palabra dada», como demuestra que «ha sido el PP el que ha defendido la salud por encima de la ideología», el que «ha reformado la educación de estas islas» y «ha puesto la educación 0-3 años gratuita para todas las familias, elijan la escuela que elijan».

Además, en materia de vivienda, Prohens se ha mostrado «muy consciente» de que Baleares está «en situación de emergencia habitacional» y, pese a que, ha considerado, «no se puede reclamar a este Govern que construya todas las viviendas que no se han hecho en ocho años», este Govern las «construirá, digan lo que digan» y serán «asequibles por ley» y «para los residentes».

Y, en materia de turismo, ha cargado contra «las 115.000 plazas de alquiler turístico creadas en ocho años de gobierno de izquierda». «Claro que hemos llegado al límite, la izquierda nos llevó al límite, a una situación nunca vivida antes en las islas», ha lamentado, asegurando «entender las prisas de la gente» frente a esta situación y recordando que se ha aprobado un decreto de contención turística.

Un trabajo que, según ha reivindicado Prohens, han hecho «solos» porque «en la oposición están perdidos, sin autocrítica».

Por último, Prohens ha denunciado que «el Gobierno de España ni está ni se le espera», ante retos como el de «la crisis migratoria en Baleares», a cuyas costas «el año pasado llegaron 6.000 migrantes de manera irregular en patera». «A día de hoy ya han llegado el mismo número de inmigrantes irregulares a las islas» y, mientras eso pasa, «el Gobierno está más preocupado por los votos de Eurovisión que por dotar de más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos del Estado en las islas, donde faltan más de 500 efectivos».

La presidenta del PP de Baleares y del Govern también se ha quejado de que el Gobierno de Sánchez «tampoco controla la ‘okupación’ sino que la protege y la defiende». «Con nuestras competencias no lo permitiremos», ha sentenciado.

Dos años también de la victoria en Palma y en Mallorca

También, el presidente del PP de Mallorca y del Consell, Llorenç Galmés, ha hecho un repaso de las propuestas impulsadas por el PP en los dos primeros años de legislatura en la institución insular.

En concreto, Galmés se ha referido a la inversión que se está realizando para mejorar el acceso a Palma, por valor de 164 millones; a la inversión en carreteras secundarias, por 20 millones; a la inversión para viales cívicos, de 45 millones, y a la inversión para aparcamientos disuasivos, de 30 millones. Además, ha avanzado, se está preparando una regulación de entrada de vehículos a Mallorca.

También, en materia turística, ha recordado que ha sido el actual equipo de gobierno del Consell de Mallorca el que «ha reducido el techo de las plazas turísticas de la Isla, pasando de las 430.000, que fueron las que dejó la izquierda, a 412.000 plazas».

De igual modo, el presidente del PP de Palma y alcalde de la capital, Jaime Martínez, ha reivindicado su gestión al frente de una ciudad, a la que, cuando llegó, se la encontró «sucia y sin seguridad», porque «para los socialistas Palma es un problema, y no solo cuando gobiernan, también cuando están en la oposición, porque la abandonan, como hizo el exalcalde Jose Hila, porque no la aman».

Además, Martínez ha cargado contra el nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, Iago Negueruela, a quien se ha referido como «aquel tipo que ha traído todos los problemas que el equipo de gobierno municipal del PP está tratando de resolver en vivienda, turismo y transporte». «En Palma no queremos el sanchismo, ni el armengolismo, en Palma no queremos a Negueruela», ha subrayado el presidente del PP de Palma y alcalde de la capital.

Más de 1.000 personas en el acto de celebración de la victoria

El PP Baleares ha reunido a 1.000 personas en la diada familiar con motivo del segundo aniversario de la victoria electoral del partido en las elecciones municipales y autonómicas del 28M de 2023.

Esta diada familiar se ha celebrado este domingo, desde las 12.00 horas, en el Parc de la Mar de Palma.