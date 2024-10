La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha respondido a las críticas de la Federación Empresarial Hotelera (FEHM) sobre el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, y ha asegurado que la medida anunciada en el debate de política general «no es anti nada ni anti nadie, sino para sumar».

Preguntada por esta cuestión en la presentación del proyecto del tren de Palma a Llucmajor, la líder del Ejecutivo autonómico ha insistido en que la propuesta va dirigida a tratar de paliar la saturación que se vive en verano y que por eso se aplicaría solo en temporada alta y encaminada a mejorar en términos de sostenibilidad que es a donde va la mitad de lo recaudado con el impuesto turístico.

Prohens ha hecho hincapié en todo caso que la propuesta no verá la luz en los próximos Presupuestos autonómicos sino que se trasladará a las mesas del pacto por la sostenibilidad. «Estamos abiertos a nuevas propuestas y a definir cómo aplicar esta subida del ITS», ha añadido.

La presidenta del Govern ha definido el ITS como una medida de gestión y no de recaudación por lo que, a su juicio, no tiene sentido que sea el mismo durante todo el año.

Prohens ha subrayado también que la medida va dirigida a los residentes, que se lo podrían desgravar, ya que a menudo se ven obligados a moverse y alojarse entre islas por cuestiones no relacionadas con el ocio o el turismo.

La líder del Govern ha tendido la mano a la FEHM para negociar el aterrizaje de esta propuesta. «Estoy convencida que compartimos el objetivo», ha concluido, señalando que coincide con la patronal en la necesidad de trasladar al turista en qué se gasta su dinero.

Los hoteleros contra las medidas de Prohens

Los hoteleros de Mallorca manifestaron este miércoles su rechazo frontal a todas las medidas anunciadas por Prohens en el Parlament contra la congestión turística. Expresaron en un comunicado su decepción por la «falta de valentía» del actual Govern balear tras asistir a las dos jornadas de debate sobre el estado de la comunidad celebradas en el Parlament. Los hoteleros critican el anunciado aumento de la ecotasa durante los meses de verano, el hecho de que no se hayan anunciado medidas contra los pisos turísticos y el aumento del canon del agua a los grandes consumidores, los hoteles preferentemente. «Se está atacando a la oferta reglada» afirman los hoteleros de Mallorca.

Este proceso, sostienen los hoteleros, «ha agravando la escasez de vivienda que padecen los ciudadanos, trabajadores del sector público y privado y jóvenes que aspiran a emanciparse y, también, dificultando la convivencia y el descanso, como vienen denunciando largamente los colectivos vecinales».

La Federación Hotelera recuerda lo que dice la ley turística relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas. «Esta regulación no puede obviar las diversas problemáticas que la comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial puede comportar, por lo cual se establecen unos límites y unas formalidades legales relacionados básicamente con la salvaguarda del derecho al domicilio libre de inmisiones, el urbanismo, la ordenación del territorio y el medio ambiente adecuado».

La misma ley prosigue así, recuerdan los hoteleros: «Tomando en consideración el gran número de nuevas altas en viviendas comercializadas turísticamente que se ha dado en los últimos años y, en previsión de incorporar la comercialización de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, se hace imprescindible un control de esta actividad desde el punto de vista urbanístico, territorial, medioambiental y tributario».

La Federación Hotelera afirma que a pesar de todos esto, sorprende que el Govern balear diga que se garantizará la continuidad de las plazas regladas en alquiler turístico en plurifamiliares en todas las islas cuando en la ley citada anteriormente se expresa contundentemente que las viviendas que ofrezcan estancias turísticas deben estar siempre sujetas a la permisividad o no de estos instrumentos, sin que la no posibilidad renovación pueda generar derechos, incluido el derecho de indemnizaciones».

Para los hoteleros ha sido una ocasión perdida para anunciar que sólo se permitiría el alquiler vacacional en viviendas unifamiliares aisladas, como era en sus orígenes, aliviando así parte de la presión en materia de emergencia habitacional.

Y más críticas de los hoteleros: «Para acabar de redondear esta situación de impunidad de la oferta ilegal, que continuará campando a sus anchas, vemos como aparece una nueva penalización a los visitantes que se alojan en la oferta reglada que verán incrementada la tarifa del ITS, la ecotasa, en los meses centrales de la temporada. No vemos cómo van a entender, por ejemplo, en las próximas citas turísticas, que les demos la bienvenida a las Islas cobrándoles más todavía y sin que, de momento, se perciban aún las mejoras y la transparencia en el uso de los fondos que religiosamente abonan cuando se alojan en un establecimiento legal».

Finalmente, dicen los hoteleros, «consideramos muy desacertado el anunciado incremento del canon de agua a los grandes consumidores (en la mayoría de casos mucho más eficientes en su consumo y gestión) y la rebaja a los domésticos, cuando lo que se debería es incentivar la corresponsabilidad de todos los consumidores para que fueran respetuosos con un recurso escaso y abogar por un uso más racional, objetivo que no se logra con un trato discriminatorio y con una rebaja que puede disuadir de hacer un uso racional del mismo».