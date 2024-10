Prohens respalda a Ayuso tras su plantón a Pedro Sánchez: «Es una confrontación sin cuartel»

La presidenta de Baleares, la popular Marga Prohens, ha respaldado la decisión de su homóloga madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de ser la única mandataria autonómica de no reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, denunciando «los ataques que viene sufriendo y la confrontación sin cuartel por parte del Gobierno de España».

Prohens ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha mantenido este viernes con Sánchez en La Moncloa sobre el rechazo de Ayuso a reunirse con el jefe del Ejecutivo tras el acuerdo con ERC para un concierto económico con Cataluña y los ataques que, según ha dicho, viene sufriendo.

«Tenemos que ser capaces de ponernos también en la piel de la presidenta Ayuso, de los ataques que viene sufriendo la presidenta Ayuso, de esta confrontación sin cuartel por parte del gobierno de España. Entonces, pidiendo respeto para el resto de presidentes, que tenemos situaciones distintas, yo manifiesto también mi respeto por la decisión y por la situación de la presidenta Díaz Ayuso», ha proclamado Prohens.

En cualquier caso, la dirigente balear ha defendido su presencia este viernes en Moncloa para reunirse con Sánchez proclamando que los presidentes autonómicos son también representantes ordinarios del Estado en los diferentes territorios.

Por ello, ha defendido este encuentro como una «oportunidad» para poner encima de la mesa de Sánchez las demandas de los ciudadanos de Baleares y del conjunto de los representantes de los sectores económicos y de la sociedad civil.

«También poderle decir al presidente del Gobierno con todo el respeto y mirándole a los ojos los temas que rechazamos de plano, como es esta negociación bilateral, como es esta independencia fiscal de Cataluña y como es pactar con una sola comunidad autónoma», ha apostillado Prohens y recoge la agencia Europa Press.

Sin embargo, ha incidido en que respeta la decisión de Ayuso de ser la única que planta a Sánchez: «Yo no tengo las mismas circunstancias que ella. Yo no estoy recibiendo estos ataques y esta inquisición a mi vida pública y mi vida privada, entonces no puedo tomar la misma decisión que ha tomado, valorando todos estos aspectos, la presidenta Ayuso».