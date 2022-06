La presidenta del PP balear, Marga Prohens, afrima que la presidenta Armengol no ha querido debatir la ley del PP para bajar impuestos «porque ha tenido un ataque de pánico». Prohens se ha comprometido a aprobar en 2023 la reforma fiscal para bajar en 200 millones de euros los impuestos a los ciudadanos de Balears y que Armengol ha impedido debatir este martes en el Parlament.

“Armengol ya no es que no quiera bajar impuestos, sino que no quiere ni que se pueda debatir sobre ello”, ha denunciado la líder popular. Prohens ha reiterado su compromiso de bajar el IRPF un 0,5%, eliminar el Impuesto de Sucesiones de padre a hijos o el impuesto a la compra de primera vivienda para menores de 30 años si gobierna en 2023.

De esta manera se ha pronunciado Prohens, que ha atendido a los me-

dios en el Parlament junto al portavoz en la cámara, Toni Costa, des-

pués de que PSOE, Podemos y Més hayan vetado el debate previsto de la ley de Reforma Fiscal del Partido Popular y la sesión de control al Govern.

“Tienen mayoría y potestad para hacerlo, pero lo que ha pasado hoy, el rodillo, es una muestra del ataque de pánico que le ha entrado a

Francina Armengol”, ha señalado la líder del PP de Balears.

“En un nuevo síntoma de su agotamiento, Armengol ha demostrado hoy

que ya no se atreve ni a debatir con el Partido Popular”, ha subrayado Prohens, quien ha señalado que “todos los falsos argumentos de la iz-

quierda contra bajar impuestos, naufragaron el día 19 en Andalucía”.

Prohens, ha lamentado también que se haya impedido la sesión de control, señalando que “Armengol no quiere contestar sobre el estado de la sanidad pública en estas islas, no quiere contestar sobre la situación de la vivienda y no quiere contestar sobre el turismo de excesos”.