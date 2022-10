La presidenta del PP en Balears, Marga Prohens, ha valorado esta tarde el anuncio realizado hoy por Pedro Sánchez respecto al desbloqueo de la tramitación del Régimen Especial Balear (REB). “De entrada, no puedo más que destacar que, al final, todo el trabajo hecho por el Partido Popular en el último año ha funcionado, todo el trabajo que hemos hecho tanto aquí como en Madrid ha valido la pen», ha dicho la líder del PP balear.

«Toda la presión , todas las iniciativas y, por supuesto, el inicio de la tramitación del nuevo régimen fiscal en el Congreso de los Diputados, no llevan hasta aquí: a que hoy Sánchez haya anunciado que el Gobierno de España incluirá en los presupuestos generales del Estado el REB”, ha señalado Prohens.

La presidenta del PP ha añadido que era anuncio previsible: “Esta mañana lo he dicho en redes, Sánchez no podía irse otra vez de Balears sin anunciar el REB. Cualquier otra cosa hubiese sido decepcionante”.

Respecto al nuevo régimen fiscal, ha recordado Prohens, “el Partido Popular ha estado defendiendo que, ahora que todo sube, era el momento de bajar impuestos a las empresas de Balears, con incentivos para compensar los sobrecostes de la insularidad y que no se siguieran sumando a los sobrecostes de la inflación”.

Hace ahora justo un año, el PP llevó el REB al Senado y consiguió que, pese al voto contrario del PSOE, se tomara en consideración y que iniciase la tramitación en el Congreso. “Durante este último año hemos estado pidiendo que se desbloqueara su tramitación: lo pedimos con el paquete de medidas fiscales que propusimos el pasado mes de marzo, se lo pedí en julio por carta a Francina Armengol y lo incluimos en el último paquete de medidas urgentes de este septiembre”.

Tras el anuncio hoy de Sánchez, “ahora nos queda ver la letra pequeña, después de que se apruebe en Consejo de Ministros, esperamos no llevarnos ninguna sorpresa y que lo de hoy no haya sido un nueva foto de Raixa o como la de febrero de 2019”.

“Pero, como he dicho, si no nos están engañando, que esperamos que no, estamos ante una buena noticia que, sin duda, si ha sido posible ha sido, al menos en parte, gracias al Partido Popular”, ha concluido Marga Prohens.