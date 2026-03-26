Prohens aprobará el paquete de ayudas por la guerra en un Consell de Govern extraordinario la próxima semana

Según ha podido saber OKBALEARES, el paquete de medidas que prepara el Govern de Marga Prohens para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán en Baleares no estará en el orden del día del Consell de Govern de este viernes. De este modo, y atendiendo al repetido anuncio de que «se aprobarán antes de Semana Santa», ya se está disponiendo todo en el Ejecutivo para un Consell de Govern extraordinario que se celebrará entre el lunes y el miércoles de la próxima semana.

No será este viernes. El paquete de medidas con ayudas al transporte, al sector primario y las familias de Baleares para compensar los efectos de la guerra de Irán se aprobará a principios de la próxima semana mediante la celebración de un Consell de Govern extraordinario convocado específicamente para este asunto.

Precisamente, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha garantizado al sector del transporte que el paquete de medidas estará aprobado antes de Semana Santa. Esto deja tres días en el calendario para la celebración del Consell de Govern extraordinario: el lunes, el martes o el miércoles. El jueves ya será Jueves Santo y habrá dado inicio la Semana Santa, fecha límite para que el Govern de Prohens cumpla con la palabra dada.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha insistido en la necesidad de seguir dialogando antes de concretar el decreto ley con las ayudas para paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio.

Así se ha expresado este jueves al ser preguntado acerca de qué medidas en materia de vivienda y movilidad, dos de sus departamentos, incluirá el paquete de medidas que el Govern quiere tener listo antes de Semana Santa.

«Nos pusimos a trabajar desde el primer momento para adoptar medidas que tengan que ver tanto en materia de vivienda como de movilidad. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar con los distintos sectores para ver con qué medidas podemos mejorar la situación», ha explicado.