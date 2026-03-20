El Govern de Prohens diseña un paquete de medidas «contundentes» para paliar el impacto de la guerra

El Govern balear prevé aprobar un paquete de medidas para paliar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio la próxima semana, o como tarde antes de Semana Santa, y ha avanzado que será «contundente». En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha afirmado que ya se está trabajando en el paquete de medidas, que estará consensuado y coordinado con los agentes sociales y económicos.

Tras las reuniones mantenidas esta semana entre el Govern y diferentes sectores económicos, ha dicho Costa, la conclusión es la «alta preocupación» por la escalada de precios y la incertidumbre.

El Govern analizará las medidas aprobadas por el Ejecutivo central y elaborará un paquete propio que complementará el nacional dentro de las competencias autonómicas. Estas medidas se están diseñando entre todas las consellerias y se prevé que estén listas como tarde antes de Semana Santa.

«Será suficientemente contundente para abordar esta situación de importante gravedad», ha sostenido. En esta línea, ha insistido en que las medidas se adoptarán en coordinación con el resto de administraciones públicas de las Islas.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación no ha concretado qué iniciativas están sobre la mesa, aunque ha apuntado que tienen que estar vinculadas directamente a los impactos que provoca la guerra. «Creemos que el paquete de medidas ha de ir vinculado directamente al impacto que está provocando la guerra», ha dicho, matizando que la vivienda es una cuestión estructural.

En relación con las propuestas del PSIB para paliar los efectos de la guerra, que el grupo parlamentario ha registrado vía enmiendas a la ley de proyectos estratégicos, Costa ha afirmado que algunas de ellas no las ven «con malos ojos». No obstante, ha apuntado que de introducirse estas medidas, se aplicarían cuando se aprobara definitivamente la ley, para lo que todavía quedan meses.

El vicepresidente ha insistido en que la voluntad del Govern es que cese el conflicto en Oriente Medio, como viene diciendo las últimas semanas la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens. Según Costa, los impactos económicos de la guerra dependerán de la duración de la misma y, en caso de que se cronifique el conflicto, la situación será «muy difícil».

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