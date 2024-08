El presidente de Formentera pide a los consellers de Sa Unió que regresen a sus cargos para gobernar

El presidente de Formentera, Llorenç Córdoba, ha pedido a los ocho consellers de Sa Unió, coalición formada por el PP y Compromís, que regresen a sus cargos para gobernar y cerrar la crisis abierta el pasado 14 de junio, cuando aquellos dimitieron de sus responsabilidades de gobierno.

Unas manifestaciones en línea también con lo manifestado en la jornada del pasado miércoles por la Ejecutiva socialista en la oposición, que instó a los políticos de Sa Unió a que «actúen con responsabilidad» y vuelvan a ocupar sus respectivas áreas de gobierno.

Todo ello después de que el pasado mes de julio fracasara, y no llegara a materializarse, una moción de censura que iban a presentar contra el presidente del Consell los consellers de Gent per Formentera, PSOE y Compromís. Después, a la hora de la verdad, las tres formaciones no llegaron a un acuerdo sobre la persona que relevaría a Córdoba.

El presidente Córdoba ha celebrado que «por fin empiece a imperar el sentido común y que los partidos se den cuenta de que hay que respetar lo que dijeron las urnas» en las elecciones del pasado mes de mayo de 2023, en las que la izquierda perdió el poder en la isla.

«El Consell hay que gobernarlo. Tiene que haber Junta de Gobierno y vicepresidentes», ha afirmado Córdoba.

El número uno del Consell de Formentera ha censurado el comunicado socialista y ha precisado que «lo que está claro es que, al contrario de lo que dice el PSOE, falta de transparencia no ha habido en ningún momento y prueba de ello son las casi 50 preguntas que han hecho al presidente en los dos últimos plenos y se han respondido todas. Más transparencia imposible».

Por el contrario, ha recordado que si ha habido falta de órganos de gobierno en activo «no es porque el presidente no haya estado trabajando, ha sido por la dejadez de funciones de los consellers de Sa Unió, que abandonaron sus cargos sin dejar siquiera un resumen o un informe de lo que llevaban entre manos» ha lamentado Córdoba.

Ante esta situación insólita, el presidente les ha recordado a sus anteriores compañeros de gobierno que «hace ocho semanas que abandonaron sus cargos, y ha sido el presidente el que ha llevado el peso de la institución esperando a que volvieran los consellers».

Y como prueba de ello, ha apuntado el hecho de que, durante todo este tiempo, «no se ha echado a ningún cargo de confianza ni a ningún jefe de servicio. En ningún momento he querido gobernar solo».

Finalmente, ha expresado su voluntad de que «ojalá los consellers de Sa Unió hagan más caso al PSOE que al PP y vuelvan a trabajar».

Habrá que ver ahora si hay una rectificación por parte de los aludidos y se entablan negociaciones en las próximas fechas, para que la gobernabilidad de Formentera pueda ser una realidad en el arranque del próximo curso político, en el mes de septiembre, y se ponga fin a esta situación insólita que mantiene bloqueado el gobierno insular.

Lo que sí parece ya descartado, aunque en política y más en Formentera todo puede suceder, es que se materialice un nuevo intento de moción de censura.

Hay que recordar a este respecto, que el secretario del Consell de Formentera elaboró el pasado mes de junio un informe para garantizar la gobernabilidad de la institución, según el cual, las competencias que se habían trasladado a la Junta de Gobierno, se repartirán entre el Pleno y el presidente para desbloquear, así, la situación de caos en el que se ha instalado la institución insular, y que ya se prolonga durante más de dos meses.