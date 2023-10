Miguel Uriol Rivera es nefrólogo clínico del Hospital Universitario Son Espases. Desde el año 2009 lleva trabajando, a través de la startup Premedinn, en un nuevo medicamento que puede conseguir definitivamente la cura contra la anemia, una enfermedad que afecta a aproximadamente a mil millones de personas de todo el mundo, casi un habitante de cada ocho. Este nuevo hallazgo, que puede salir al mercado en dos o tres años, supone «un cambio de paradigma» en la lucha contra la enfermedad.

Pregunta.- ¿Qué medicamento ha descubierto exactamente?

Respuesta.- Se trata de un medicamento que trata directamente la anemia que se asocia a enfermedades crónicas. Somos una startup española, nacida en Baleares, llamada Premedinn, que tiene, desde mi punto de vista, el mayor valor que puede tener una empresa, que es el capital humano. Empezamos este trabajo en el año 2009 y a lo largo de estos años hemos podido determinar que aquellas propiedades que podrían mejorar ese tratamiento de la anemia se obtenía en práctica en vida real.

P.- ¿Por qué supone un avance?

R.- En el desarrollo de este tipo de anemias hay una inflamación persistente. Nuestro tratamiento hace que esos niveles de inflamación disminuyan, permitiendo que en este caso los glóbulos rojos, es decir, las células que se producen en la médula ósea y que determinan la anemia o no puedan tener una supervivencia mayor. Y eso es uno de los grandes beneficios que tiene nuestra terapia en comparación a todas las terapias que existen en la actualidad. El nuestro no tiene efectos secundarios prácticamente. Hemos identificado una dosis cuyos riesgos sería muy asumibles y no supondrían un perjuicio para el paciente. El mecanismo de nuestro medicamento es hacer que los hematíes no mueran antes de tiempo, que empiecen a aumentar su supervivencia sin necesidad de administrar hormonas.

P.- Hasta ahora, ¿qué alternativas había?

R.- Se utilizan unos medicamentos que te introducía eritropoyetina, que lo que hacen es aumentar el número de glóbulos rojos de células de hematíes, pero tienen efectos adversos. No se puede tratar a una persona que tiene anemia, hay que dejarlos anémicos. Al introducir estos tratamientos en un determinado nivel de hemoglobina puede aumentar los riesgos de tener un un infarto cardíaco o tener un ictus, por lo que no se podía arreglar la anemia. Nuestra terapia lo que hace es elevar los niveles de hemoglobina precisamente en aquellos que lo tienen más bajo. Si antes no teníamos más remedio que dejarte anémico, por primera vez en la historia vamos a intentar mejorarte, porque con esto evitamos este tipo de terapias y debemos intentar que la vida y la supervivencia y la calidad de vida de las personas mejore.

P.- ¿Qué supone tener anemia en tu día a día?

R.- Cuando hay determinadas patologías crónicas en los riñones, corazón o pulmones, el organismo desarrolla anemia. Esto produce un aumento de la mortalidad y afecta gravemente a la calidad de vida de las personas. Tener anemia supone en tu día a día vivir con debilidad, cansancio, alteraciones del sueño, tener problemas cardíacos derivados de la anemia, de problemas renales derivados de la anemia y el riesgo elevado de mortalidad. En general afecta igual a hombres y mujeres, pero se cree que puede haber alguna mayor predisposición en mujeres con enfermedad renal crónica, pero en general es parecido el porcentaje.

P.- ¿Cuánta gente se ve afectada por la anemia?

R.- Una de las patologías más prevalentes en la población es la enfermedad renal crónica, que afecta aproximadamente al 15% de la población y va en aumento. El porcentaje sirve tanto para Baleares como a nivel nacional. De ese 15%, la mitad desarrolla anemia. Estamos hablando de un problema de salud pública. El hecho de padecer anemia duplica o triplica el coste sanitario. Una persona con enfermedad renal que no tiene anemia cuesta tres veces menos o dos veces menos que una persona que sí tiene anemia.

P.- ¿Y a nivel global?

R.- Respecto a la cifra global de personas que desarrollan este tipo de anemia asociada a una patología crónica, se ha descrito que es de mil millones de personas en el mundo. Es decir, estamos hablando prácticamente de uno de cada ocho habitantes.

P.- ¿Qué supone para la anemia la aparición de este medicamento?

R.- Hay cosas que de momento no se pueden curar. Si una persona tiene sus riñones dañados y hay un proceso de fibrosis, eso no tiene cura. Entonces lo más probable es que siempre vaya a tener anemia. Pero en caso de confirmarse nuestro estudio, entonces habremos cambiado el paradigma del tratamiento de la anemia.

P.- ¿El proceso ha sido complejo?

R.- Totalmente. Toda la financiación ha sido privada. Hemos tenido la fortuna de contar con gente que ha apostado por el desarrollo de estos proyectos y con ganas de mejorar la salud de los pacientes. Hay muchísimos años detrás, decenas de presentaciones en diferentes congresos, cada presentación era un debate y cada debate una un enriquecimiento. Lo hemos presentado en diferentes sitios, tanto a nivel nacional como a nivel europeo y Estados Unidos.

P.- ¿En qué fase se encuentra actualmente el medicamento?

R.- Pudimos solventar la fase 1 del proyecto. Ahora tenemos diseñada la fase 2, que consiste en evaluar las menores dosis eficaces. Tenemos que internacionalizar el producto para que la gente del resto del mundo también pueda beneficiarse. El proceso de patentado fue difícil, pero afortunadamente pudimos seguir adelante. Luego creamos una pequeña startup. Es todo un reto, pero hay que dar ese paso adelante para enriquecer la sanidad. Si todo sigue así, saldrá al mercado, se comercializará y será susceptible de ser mejorado. Para eso necesitaremos más fondos pero nos encontramos en un punto extraordinariamente bueno.