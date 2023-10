El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reconocido hoy en rueda de prensa que la previsión del Ejecutivo del PP es que «en tres meses la Oficina Anticorrupción deje de existir» y ha preguntado retóricamente qué casos de corrupción ha destapado en los ocho años de funcionamiento: «¿Ha detectado alguna corrupción? Diez millones de euros invertidos ¿y qué ha salido? Por supuesto del PSIB-PSOE no ha salido nada», ha afirmado Costa.

«Me he referido en multitud de ocasiones a la oficina socialista antioposición, porque no puede ser que las denuncias del PSIB no tengan ningún problema, pero si afectaban a cargos del PSIB, ni se investigaban, se archivaban automáticamente y aquí no ha pasado nada», ha recalcado.

En ese sentido, ha mencionado el caso Puertos o el de la presunta corrupción urbanística cometida en el Ayuntamiento de Sant Josep, por la que estuvo detenido el exalcalde socialista Ángel Luis Guerrero, y ha señalado que, en este último caso, hubo una denuncia previa en la Oficina Anticorrupción y se archivó porque «ya estaba trabajando la Fiscalía».

Por eso, ha considerado que «no se puede permitir que un ente duplicado, actúe manifiestamente a instancia de parte» y ha preguntado retóricamente qué casos de corrupción ha destapado en los ocho años de funcionamiento.

Sobre el proyecto de ley presentado por el PP en el Parlament en el que se prevé su cierre, Costa ha manifestado que se procederá de acuerdo a él o con las modificaciones que sufra en su trámite parlamentario.

Al ser preguntado por el motivo por el que no se ha pretendido introducir modificaciones en su funcionamiento en lugar de optar por su cierre, Costa ha reiterado que la Fiscalía hace «el mismo trabajo y mucho mejor» y cuando la Oficina Anticorrupción «detecta alguna cuestión susceptible de que haya indicios de corrupción la envía a la Fiscalía, que es quien tiene que hacer el trabajo».

Costa ha asegurado que no tiene «un importe concreto» asignado para la Oficina Anticorrupción en los presupuestos de 2024 pero ha reconocido que será «bastante inferior» a los 1,5 millones de este ejercicio y contemplarán una partida destinada a su liquidación.

Por lo que respecta al anonimato de las denuncias, Costa ha explicado que en la ley 2/2023 se prevé la creación de un organismo estatal denominado Autoridad Independiente de Protección del Informante y que muchas autonomías están pendientes de su creación, ya que todavía no se hecho, para firmar un convenio y canalizar las denuncias por esta vía.

«El Govern no tendrá ningún problema para firmar un convenio con esta autoridad independiente que propone la ley estatal», ha puntualizado.