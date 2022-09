El PP de Palma asegura que la normativa urbanística impide crear un centro de menores en Puntiró

El PP de Palma ha denunciado la mala praxis del Consell de Mallorca en la declaración de interés general para la creación del centro de menores de Puntiró por las irregularidades en la compra del inmueble. La formación ha hecho hincapié en que la finca no es lugar idóneo para construir un centro asistencial para menores y que la adquisición se ha hecho “pisoteando competencias municipales e ignorando a los vecinos”.

En este sentido, el PP ha presentado una propuesta en el pleno para exigir que se retire la propuesta. “Tanto el antiguo Plan General de Ordenación Urbana como el nuevo no permiten que en la finca de Puntiró se pueda desarrollar una actividad como la que pretende el Consell de Mallorca. Tampoco el Plan Territorial lo autoriza» ha explicado el presidente del PP de Palma, Jaime Martínez.

Martínez ha añadido que «el uso contemplado para ese inmueble es el de vivienda, no el de equipamiento, por lo que se debería otorgar un cambio de uso que el Ayuntamiento no puede conceder, porque está prohibido. Y puesto que se trata de suelo rústico, no se pueden hacer las obras que quiere el Consell. Todo un ejemplo de mala praxis”.

La problemática de Puntiró se remonta a 2017, cuando la institución insular inició un concurso para la compra o alquiler de un inmueble para la construcción de un centro de menores. Dicho concurso quedó desierto porque ninguna de las cinco propuestas que se presentaron cumplían con los requisitos.

Un mes después, por adjudicación directa, se hace un contrato de alquiler con opción a compra en una vivienda de Puntiró. Ya en aquel momento el Partido Popular de Mallorca denunció que se compraba un inmueble que no cumplía con el concurso, requisito para hacer una adjudicación directa.

“A pesar de que los vecinos están en contra y de que la normativa municipal del Ayuntamiento y el propio Plan Territorial no lo permiten, el Consell ha seguido adelante y se ha servido de la Ley de Urbanismo de Baleares. De esta forma, han declarado de Interés General Insular la finca de Puntiró, pisoteado las competencias municipales de Cort e ignorado los recursos que han presentado una treintena de vecinos contra la compra. Esta es la única manera que tiene el Consell de montar un equipamiento que está prohibido”, ha lamentado Martínez.

Así, el PP de Palma ha presentado una propuesta para que el pleno del Ayuntamiento exija al Consell de Mallorca la retirada de la propuesta sobre la declaración de Interés General Insular de las obras en Puntiró. “Este no es el lugar idóneo para un equipamiento de estas características, por lo que le pedimos al Consell que recapacite, no utilice una norma superior para hacer algo que está prohibido y busque un lugar mejor para construir un centro de menores”, ha concluido el presidente.