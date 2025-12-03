El PP defenderá en el Parlament balear el grueso del ‘Plan Feijóo para autónomos’

El PP balear ha presentado en el Parlament una Proposición no de ley destinada a frenar la asfixia fiscal y el exceso de burocracia que sufren los autónomos, uno de los sectores más castigados por las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los populares reclaman soluciones urgentes y efectivas para un colectivo que consideran imprescindible para la economía, el empleo y el tejido social de Baleares a través de «un texto que contiene las principales medidas del Plan Feijóo para autónomos».

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha recordado

que «los autónomos se han manifestado porque no pueden más. Sus

reivindicaciones son justas y tienen todo nuestro apoyo. No puede ser

que mientras ellos levantan la persiana cada día, Sánchez les suba las

cuotas y les complique la vida».

La iniciativa registrada incorpora medidas del Plan Feijóo para

autónomos, entre las cuales Sagreras ha destacado dos que tendrían un

impacto inmediato: «La aplicación de la franquicia del IVA para que los

autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros queden exentos de

pagar y declarar IVA, una medida incluida en la normativa europea y no

aplicada por el Gobierno de Sánchez y la reducción y estabilización de las

cuotas a la Seguridad Social para evitar incrementos que, en algunos casos, suponen hasta 2.500 euros adicionales al año, frenando la actividad económica y la contratación”.

«Estas propuestas no son promesas vacías: son herramientas concretas

para que los autónomos puedan trabajar, crecer y contratar sin que el

Estado les ponga la zancadilla», ha afirmado Sagreras. Además, ha

subrayado que «la presidenta Prohens ya ha puesto en marcha medidas

fiscales encaminadas a aliviar la carga sobre familias, jóvenes y

empresas, mientras Sánchez penaliza el esfuerzo».

En este sentido, Sagreras ha añadido que «el Govern de Marga Prohens

sí está actuando y ya ha aprobado medidas pioneras como la cuota cero

para nuevos autónomos emprendedores, ayudas para autónomos duales,

apoyo a la consolidación empresarial, incentivos a la contratación y

reducción de trámites y simplificación administrativa».

«Prohens está al lado de quienes generan empleo y riqueza. Mientras aquí ayudamos, Sánchez castiga. No se puede penalizar a quien trabaja, arriesga y crea oportunidades», ha remarcado Sagreras y ha concluido que «sin autónomos no hay actividad, no hay empleo y no hay futuro. Nosotros lo tenemos claro: hay que ayudarles, no ahogarles».