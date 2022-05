El PP y Ciudadanos votarán en contra de la moratoria y la reducción de plazas turísticas en Baleares

El PP ha expresado su rechazo rotundo a la Ley Turística que este martes aprobará el Parlament balear porque «va en contra de la libre competencia, del sector y de los intereses de Baleares». Además, el PP insiste en pedir un dictamen al Consell Consultiu ante las dudas sobre la «estabilidad jurídica de la ley». Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, afirma que el partido está “medianamente satisfecho» con el texto final de la ley aunque votará en contra de la moratoria y el decrecimiento.

En cuanto al dictamen que pide el PP al Consultiu, recordar que, como ya ha informado OKDIARIO, el Govern de izquierdas que gobierna en Baleares bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol no dispone de ningún informe que avale dos de los puntos principales de la ley turística como son la moratoria y el decrecimiento del número de plazas turísticas. Así lo denunció la pasada semana el portavoz del PP, Toni Costa.

La portavoz adjunta del PP, Núria Riera, ha afirmado este lunes que «hay posibilidad de crecer de forma sostenible». Y ha añadido: «Esta es la apuesta del PP, la del equilibrio entre turismo y sostenibilidad».

Según Riera, «la ley no va de circularidad, sino de decrecimiento y moratoria, y este no es el modelo de reactivación, tenemos buenas perspectivas turísticas porque no se está aplicando el decrecimiento, si a partir de ahora se aplica este modelo no tendremos buenas temporadas que ayuden al sector, creen trabajo e incentiven la recuperación».

En cuanto a la solicitud de dictamen, Riera ha señalado que, en caso de aprobarse, se pararía la tramitación de la ley «hasta tener la seguridad de que se están haciendo las cosas bien desde un punto de vista procedimental y jurídico».

A la pregunta de si el PP apoyará alguno de los puntos, la portavoz adjunta ha sostenido que su partido «defenderá aquello que pueda beneficiar a Baleares». «El PP tiene muy claro cual es su modelo, el sostenible y el de incentivar el sector para tener un turismo de calidad; votaremos en coherencia con esto», ha manifestado.

Por último, Riera ha indicado que en la sesión plenaria de este martes todas sus preguntas irán enfocadas a la ley turística balear «y a las diferentes dudas que genera». «Tenemos la seguridad de que podemos ofrecer una alternativa, estamos trabajando en presentar una propuesta para todo el sector turístico y elaborar desde la base una propuesta positiva», ha concluido la portavoz.

Ciudadanos

Por su parte, la líder de Ciudadanos Baleares, Patricia Guasp, ha anunciado el posicionamiento de voto en la Ley de Turismo y ha explicado que “estamos medianamente satisfechos por la tramitación parlamentaria” dado que “el proyecto de ley es un texto mejorado ante el decretazo que nos trajo el señor Negueruela a esta Cámara el mes de febrero y del que Ciudadanos rechazó tanto por las formas como por el contenido”.

Así, Guasp ha añadido que “desde Ciudadanos votaremos en conciencia y daremos un sí a los artículos que significan una mejora en el tránsito hacia la economía circular y hacía un impacto regenerativo de nuestras islas” porque la formación liberal cree “en el paso de la economía lineal a la economía circular”, de hecho, “hemos sido el primer grupo parlamentario que ha traído a este Parlament propuestas, desde el principio de legislatura, apostando por la economía circular” y “queremos que se impulse la circularidad como vehículo transformador y tractor de nuestra economía”.

También, “votaremos a favor de la disposición adicional quinta, que habla de la necesidad de desarrollar un plan estratégico de destino circular” ha expuesto Guasp y ha lamentado que “el Govern llega tarde porque ya hay cinco comunidades autónomas que tienen estrategia de economía circular” y ha pedido que “no nos engañen o que vayan de pioneros”.

Y ha añadido Guasp: “Votaremos, por supuesto, a favor de los artículos que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores del sector turístico, de las Kellys, porque es clave para ofrecer un futuro de progreso y de prosperidad para nuestra sociedad y para mejorar la competitividad también de nuestras empresas”.

Además, Guasp ha recalcado que “votaremos en contra, evidentemente, de la disposición adicional primera, segunda y tercera, que son la moratoria que blinda el decrecimiento de plazas que, por supuesto, Ciudadanos no está de acuerdo” y “también votaremos en contra de los artículos que regulan el régimen sancionador con sanciones completamente desproporcionadas y desequilibradas”.

“Votaremos en contra del calendario que establece unos plazos que son inasumibles en un momento en el que todavía necesitarán dos años para recuperarse las empresas, las pequeñas y medianas empresas de este sector”, ha añadido Guasp.

La formación liberal apuesta por “avanzar hacia un modelo de turismo regenerativo, un turismo sostenible de excelencia, pero, sobre todo, que aporte valor añadido para que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores del sector turístico, que proteja el medioambiente, que proteja nuestro patrimonio y conseguir ser un destino líder en circularidad para ser un destino diferenciador del resto y aumentar así en competitividad”.