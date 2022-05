El Govern de izquierdas que gobierna en Baleares bajo la presidencia de la socialista Francina Armengol no dispone de ningún informe que avale dos de los puntos principales de la ley turística como son la moratoria y el decrecimiento del número de plazas turísticas. Así lo ha denunciado este lunes el PP, cuyo portavoz en el Parlament, Toni Costa, ha desvelado que después de las reiteradas peticiones de estos informes, el Govern ha contestado hoy que los mismos no existen.

Costa ha rechazado el modelo turístico del Ejecutivo de Armengol y ha recordado que el PP está preparando su propia norma basada en el turismo sostenible «socialmente, económicamente y ambientalmente».

Además, ha adelantado que desde el PP se ha enviado una solicitud de informe en el Consell Consultiu porque, en palabras de Costa, la norma turística, y la moratoria que incluye, «vulnera la normativa básica del Estado».

El portavoz del PP denuncia que las restricciones a la actividad que contemplan las disposiciones primera y segunda de la ley turística limitan la libertad de empresa sin que el Govern haya presentado informe alguno que avale la moratoria.

Costa recuerda que la Constitución reconoce la libertad de empresa y que los poderes públicos deben deben garantizar su ejercicio y que esta libertad no puede limitarse por capricho y sin disponer los informes que avalen la medida. También ha mencionado Costa la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado para avalar la necesidad de disponer de los informes preceptivos para aprobar restricciones en el sector hotelero.

Sobre las enmiendas que se están presentando a la Ley Turística acordadas entre el Govern y algunos Grupos Parlamentarios Costa, las ha calificado como una «labor de maquillaje» que no corrige los puntos más conflictivos de la normativa.

🔵 El @ppbalears demana informe jurídic del Consell Consultiu sobre la moratòria turística per la falta d’informes justificatius del Govern» 💬 @a_costacosta: «No prejutjam res, només demanam que el Consultiu es pronuncii, perquè tenim indicis de vulneració de normativa estatal» pic.twitter.com/ZGNta16NSC — PP Balears (@ppbalears) May 23, 2022

Costa ha querido dejar claro que el PP no defiende en ningún caso el crecimiento ilimitado. «Lo que nosotros decimos es no al decrecimiento, no al crecimiento ilimitado, no a la moratoria, no a las imposiciones y a las prohibiciones. En lugar de prohibir lo que nosotros proponemos es una política de incentivos y sin decrecimiento. Decimos sí a la libertad».

El portavoz del PP ha explicado que «ante las dudas jurídicas y técnicas que presenta la ley turística, solicitamos al Consell Consultiu que se pronuncie y esperamos que los partidos del Govern no bloqueen esta solicitud».

Por otra parte, Costa ha vuelto a solicitar al Ejecutivo de Armengol la reforma fiscal a la baja, tal y como están haciendo otras comunidades. Es el caso de Andalucía. «El Govern cerró el ejercicio 2021 con 338 millones de superávit y por ello es evidente que ha llegado el momento de bajar impuestos».

Para los populares, «la primera medida que hay que adoptar es la supresión del Impuesto de Donaciones y Sucesiones de padres a hijos, como ya ha hecho Juanma Moreno en Andalucía».