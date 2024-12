El PP de Baleares se equivoca y mucho

Extraña alianza, la del PP de Baleares, con el PSIB de Armengol. Los de Marga Prohens no parecen enterarse de que hoy por hoy la gobernanza en Baleares pasa inevitablemente por los pactos entre el PP y Vox, y tanto da si les gusta o no. El centroderecha es cosa de dos. Más allá está la izquierda Frankenstein, que jamás pactaría una alianza con el PP para gobernar.

La ruptura del pacto de legislatura responde a la defensa en firme que hace Vox del bilingüismo en la enseñanza. Una línea roja que ha conducido a la no aprobación de los presupuestos autonómicos para el 2025. ¿Acaso el PP ha contado con el apoyo desinteresado del PSIB-PSOE para poder sacarlos adelante? Parece ser que no. De lo contrario, no habrían sido prorrogados.

Escuela de Todos ha sacado una nota de prensa esclarecedora, que quiere decir ilustrativa y evidente, donde se nos recuerda que Vox defiende un bilingüismo real con dos lenguas vehiculares, «lo mismo que defendían PP y PSIB-PSOE horas antes de aprobar la Ley de Educación de Baleares, en febrero de 2022». Hasta que Més sacó la patita y entonces el PSIB reculó, al tiempo que el PP seguía defendiendo el bilingüismo y por eso mismo se votó en contra de la LEIB. La nota es igualmente ilustrativa, al señalar que «PP y PSIB-PSOE azuzan la indignación contra Vox, por defender ahora lo mismo que antes defendían los dos grandes partidos nacionales». Conviene recordarlo porque hay demasiados indicios en el primer año de legislatura de que el PP está más por la inmersión que por el bilingüismo real.

En el pasado ya nos consta que Gabriel Cañellas y Jaume Matas estuvieron por la Ley de Normalización y el Decreto de Mínimos, respectivamente, lo que nos ha conducido a la endiablada situación actual, en la que se ha visto consolidado el búnker educativo y su multimillonario negocio.

El PP, incluso, ha ido más allá, al escuchar en boca del portavoz del grupo parlamentario popular que ellos no admiten chantajes. ¿De verdad, señores del PP? ¿De verdad que es un chantaje exigir el bilingüismo tal y como se recoge en la Constitución Española? Señorías del PP, ¡qué huevos tienen!

Tengo oído o leído que los alcaldes del PP de la Part Forana han acudido en tromba solicitando a Marga Prohens que convoque elecciones anticipadas.

Puedo imaginarme el inmenso gozo que ahora mismo embarga al conjunto de la izquierda radical de Baleares, viendo cómo se acerca el 2027 y con el viento a su favor. No necesitarán echar mano del mantra ese, ¡que viene la extrema derecha, que viene el fascismo! Bastará con dirigirse piadosamente al electorado, recordándole que el Pacte de Progrés da estabilidad, mientras el centroderecha es la jaula de grillos que no garantiza ni los presupuestos.

La comprobada inmadurez de Vox, unida a la evidente cobardía del PP a la hora de asumir con firmeza la defensa del bilingüismo constitucional, deja un saldo profundamente desolador. Y la izquierda bailando la comba, como posesos, viendo las grandes posibilidades de reeditar el Pacte de Progrés.

El PP sacó 26 escaños en las elecciones del 28 de mayo de 2023, a cuatro de la mayoría absoluta. Si ahora Marga Prohens convocase las elecciones anticipadas, los resultados no serían necesariamente distintos, sino peores para los populares, porque su electorado se cabrea con bastante facilidad y con razón. Vox no parece que vaya a crecer, puesto que ya sabemos de lo que son capaces: peleas internas, falta de un liderazgo sólido e inmadurez, mucha inmadurez (además de mediocridad) en el debate parlamentario.

En el último cuarto de siglo se ha comprobado que el electorado balear es de una notoria candidez, en el sentido de simple y poco advertido, de ahí la alternancia permanente hasta llegar al octenio, 2015-2023, donde pudimos ver con absoluta claridad de qué negra pasta está hecha la izquierda radical. Pero su maquinaria de propaganda continúa siendo implacable y el votante cándido, que es mayoritario en Baleares, sucumbirá a los cantos de sirena.

El PP se equivoca y mucho. Solo es capaz de ver el dedo que apunta a la luna, en lugar de comprender que el electorado de Vox lo que reivindica son aquellos valores que los populares han guardado en un cajón, cuando el momento presente reclama con tanta urgencia su puesta en activo de nuevo. Sí, el votante de Vox antes lo ha sido del PP, y podría volver a serlo de ver gestos valientes, frente a la deriva autodestructiva del pensamiento woke.

El problema es que no tenemos un líder o una líder capaz de abanderar la improrrogable batalla cultural para contrarrestar la deriva de la izquierda, destruyendo los principios que han conformado la convivencia heredada.

La debilidad de Vox, su manifiesta inmadurez, y eso no va a cambiar por el momento, debería ser la fortaleza del PP para reconocerse en aquello que había olvidado, sea por dejadez o por pereza, y por lo que merece la pena luchar; entre otras cosas, la igualdad de oportunidades y la búsqueda de la excelencia como motor del progreso. También el respeto por la verdad y aquí sí que no acaba de cuadrar el aceptar con la izquierda no derogar la Ley de Memoria Democrática de Baleares, una interesada reinterpretación de lo sucedido en el pasado, persiguiendo además la confrontación por sistema.

Definitivamente, el PP se equivoca y mucho. No hay líder en el PP con la capacidad innata para que valga la pena soñar en un futuro mejor.