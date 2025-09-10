Polémica en Palma: un caballo de una calesa se resbala en la calle y se golpea la cabeza con motos aparcadas

Un caballo de una calesa se cayó al suelo este martes en Palma. El partido animalista Progreso en Verde ha informado que el animal se resbaló en la calle Carnisseria, en pleno casco antiguo de la ciudad, y se golpeó en la cabeza con una motos que había aparcadas.

«Esperamos que se haya inmovilizado en los establos hasta pasar el correspondiente control veterinario», indicó en sus redes sociales la formación que defiende erradicar las polémicas e impopulares calesas tiradas por caballos.

No es la primera vez que se produce un episodio de este estilo con un caballo de una calesa en Palma. En alguna ocasión, el Ayuntamiento de Palma ha tenido que inmovilizar a estos animales por presentar un estado de desnutrición.

En navidad del año pasado un ciudadano denunció a la Policía Local que un caballo presentaba una delgadez extrema y un evidente estado de desnutrición, por lo que se procedió a identificar al conductor de la calesa y se tuvo que solicitar la presencia del servicio veterinario del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal (Csmpa) para que evaluara su estado.

Por otro lado, Progreso en verde ha alertado en multitud de ocasiones del «descontrol mayúsculo» por parte de algunos conductores de galeras de caballos de Palma que estacionan «continuamente» detrás del bus turístico en la avenida Antoni Maura e incluso en medio del carril de circulación.

Según la formación, estacionar en lugar no permitido, cambios de sentido no permitidos, estacionar continuamente detrás del bus turístico o llevar a pasajeros en el pescante de la calesa, son las infracciones que se repiten de manera continua.

Cabe recordar que la normativa municipal vigente obliga a las calesas a parar su actividad en caso de que haya alerta por calor extremo. Los caleseros deben paralizar la actividad durante las horas centrales del día y atender las necesidades de los caballos.