División de opiniones en el seno del pacto de izquierdas que gobierna en Baleares sobre la incidencia en la comunidad de los Presupuestos Generales del Estado PGE). Unidas Podemos se ha volcado en apoyar al PSOE y ha llegado a afirmar que los Presupuestos suponen la mayor inversión en Baleares de la historia. La realidad es que Baleares sigue a la cola en inversión estatal y que en 2022 será incluso inferior a la del presente ejercicio. Por contra, los soberanistas de Més per Mallorca y Més per Menorca rechazan los Presupuestos.

El portavoz adjunto de Més per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha reiterado este jueves que su formación mantendrá su voto en contra a los Presupuestos a pesar de que «confía en mejorarlos durante la tramitación parlamentaria». Ferrà ha recalcado que este posicionamiento es un punto de partida, porque su voluntad «es negociar, y por supuesto, propiciar los cambios necesarios para mejorarlos».

El portavoz adjunto ha resaltado que el acuerdo para el factor de insularidad no puede «en ningún caso» servir para igualar las inversiones a la media estatal. Por otro lado, Ferrà ha lamentado que las cuentas siguen dejando a Baleares por debajo de la media estatal y a la cola de las inversiones territorializadas. En concreto, el diputado ha cifrado la diferencia en un 14%. Según ha anunciado, durante su tramitación en el Senado, por medio del senador Vicenç Vidal, Més presentará las enmiendas «que haga falta» y en coordinación con partidos aliados.

Asimismo, el parlamentario ha insistido en que MÉS per Mallorca no apoyará unas cuentas que incluyan inversiones que no estén sustentadas en políticas sociales y de izquierdas.

«Nos preocupa la amenaza de más recursos si estos son para ampliar puertos y aeropuertos», ha manifestado. En este sentido, el portavoz adjunto de Més ha avanzado que en los próximos días la formación analizará al por menor las cuentas.