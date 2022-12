Podemos Baleares insiste en la reducción de plazas turísticas y afirma que el gran objetivo de la formación morada en las elecciones municipales y autonómicas del próximo 2023 es «ampliar» su «espacio político» para «seguir transformando Baleares» y «combatir el problema de la vivienda y la masificación turística». También ha dicho que exigirá la creación de un impuesto para penalizar a los grandes tenedores de viviendas vacías.

Así lo ha afirmado la coordinadora autonómica de Podemos Baleares y diputada en el Congreso por Unidas Podemos, Antònia Jover, en un acto en Palma celebrado este domingo.

Según ha expresado Antònia Jover en un acto de la ruta La fuerza que transforma, «Podemos nació como un grito de esperanza para cambiar las cosas pero para ello, como se ha demostrado, hace falta gobernar».

En este sentido, ha añadido, «gracias a que Unidas Podemos ha estado los últimos años en el gobierno ha sido posible desplegar un escudo social que protegiera no solo a las personas, sino también a la industria y al comercio».

«Este es el camino de Unidas Podemos para seguir transformando Baleares y para ello hace falta ampliar el espacio político porque, de lo contrario, la respuesta a grandes retos como el problema de la vivienda o la masificación turística podría quedar paralizada por la falta de valentía de los socialistas o por la irrupción de Marga Prohens, cuya escuela es el PP de la corrupción», ha explicado.

«Al PSOE le falta valentía y coraje para cambiar las dinámicas», ha incidido Jover, quien ha afirmado que «en la próxima legislatura», en la que confía que se reedite el Pacte de Govern, «Podemos exigirá un impuesto que penalice a los grandes tenedores con casas vacías y la creación de un gran parque de vivienda público; acabar con los barracones donde estudian los niños de las islas, reforzar las plantillas sanitarias y en atención primaria, y enfocarse de una vez en el problema de la vivienda y en la saturación turística, que no garantiza salarios dignos sino que precariza a la clase trabajadora».

«Es vergonzoso que la derecha hable de «sensación de saturación» cuando hay barrios de las islas por donde no se puede ni caminar, cuando los comercios históricos están cerrando, cuando no hay sitio en las playas para poner la toalla. Hace falta trabajo digno en invierno, hace falta diversificar la economía, y ahora tenemos la capacidad porque nos llegan los fondos europeos. Nosotros sí tenemos el coraje que hace falta», ha hecho hincapié.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos en el Congreso y candidata a la alcaldía de Palma, Lucía Muñoz, ha afirmado que «Palma no quiere ser el resort privado de multimillonarios, ni el cortijo de quien viene a especular con la vivienda y a aprovecharse de la gente para llenarse los bolsillos; sino que quiere ser una ciudad para quien la habita», informa Europa Press.

En este sentido, ha reivindicado «la cogestión aeroportuaria, que incluya al Ayuntamiento»; así como «decidir sobre cuántos cruceros deben entrar en Palma» porque la «masificación» en esta ciudad, ha considerado, «no se puede soportar». «Es necesario poner límites, porque no queremos un turismo que destroce nuestro ecosistema, sino que genere empleo de calidad y que los trabajadores puedan pagarse una vivienda digna», ha dicho, haciendo hincapié en que «por eso se ha desbloqueado la construcción de viviendas en Son Busquets»

«Las ciudades necesitan grandes transformaciones para afrontar el cambio climático y la vivienda, y Palma no puede quedarse atrás, necesita pisar el acelerador y por eso me presento a la Alcaldía, para poner en marcha políticas ambiciosas, valientes, y transformadoras», ha concluido.

La vicepresidenta del Parlament y candidata por Ibiza a la Cámara, Gloria Santiago, ha pedido asimismo a los representantes y militantes de Podemos que «en esta nueva etapa que comienza pongan lo mejor de si mismos, dándole alma y pasión a las propuestas». «No podemos olvidar de dónde venimos, quiénes somos y para qué estamos aquí. Acabamos una legislatura llena de logros que ya forman parte de la historia de nuestra comunidad autónoma», ha valorado.

En ese sentido, ha indicado que «los años de gobierno de Podemos en Baleares han dado sus frutos: sin esta formación, Baleares no tendría su primera empresa pública de energía, que ya comercializa energía limpia a precio de coste a muchos vecinos; no se hubiera reconocido en Europa la insularidad de Baleares, nunca en la historia de las islas se hubiera dado tanta atención al sector primario, ni se hubiera asegurado el material escolar gratuito a las rentas más bajas, ni se hubiera dado una solución habitacional en Ibiza a las familias de los Don Pepe; los niños no estarían estudiando memoria democrática y Aurora Picornell seguiría en una fosa».

Santiago también ha dado las gracias a la militancia y a los inscritos por «por mantener vivo el debate, por resistir en cada sobremesa, por no callar, por ser los feministas de la familia, los que no se conforman, aquellos que mantienen vivo, cada día, el espíritu de Podemos».

Finalmente, la candidata de Podemos al Parlament por Menorca Cristina Gómez ha subrayado la necesidad de «cambiar la correlación de fuerzas dentro del Govern». «Podemos tiene que ser la fuerza mayoritaria del Ejecutivo autonómico porque el Partido Socialista no acaba de creérselo. Ellos son los que no dejan que salga adelante la ley de vivienda estatal, los que no quieren que se materialice el reglamento de la ley de vivienda balear, los que están impidiendo que los pisos del banco malo, la Sareb, vuelvan a la ciudadanía; por eso necesitamos que los Gobiernos estén encabezados por Unidas Podemos», ha incidido.

Gómez ha explicado asimismo que «se está produciendo otro fenómeno importante, y es que no se puede jugar a la política de parches, que es lo que hace el Partido Socialista, porque eso se traduce en un trasvase de capital público al ámbito privado». «Hace falta llevar a cabo políticas transformadoras», ha dicho.

Además, para terminar, ha subrayado que «en Menorca se tienen aún grandes necesidades, como la equidad, la doble insularidad, que sigue sin reconocerse; el sistema sanitario y la vivienda, un problema que está impidiendo que trabajadores necesarios para las islas, como los sanitarios, no quieran venir a vivir a las islas».

En el acto, celebrado en s’Escorxador, ha intervenido también la portavoz de Podemos, Isa Serra, quien ha criticado que «el Partido Socialista está bloqueando, en la recta final de este Gobierno de coalición, los principales avances sociales que mejorarían la vida de la gente de este país, avances que son un compromiso no solo con su socio de Gobierno, sino también un compromiso con la ciudadanía».

En ese sentido, Isa Serra ha subrayado la ley de vivienda, la ley de derechos para los animales, la ley de familias y la ley trans, «una ley que se trata de derechos humanos, derechos incuestionables para el conjunto de España. Y tendrán delante a Podemos, defendiendo los avances democráticos que necesita este país, porque este partido es la fuerza transformadora de España», ha dicho Serra.