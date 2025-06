Un poco de por favor

Hablemos claro. Estos señores que no dejan de desilusionar a la parroquia al repetir una y otra vez la lección de que si no hay salidas no habrá entradas en la plantilla del Mallorca, como si cuando las hubo hubieran sido espectaculares, olvidan que la sociedad les premia, no sé si merecidamente, con dinero público ya sea a través de patrocinios, operaciones inmobiliarias y concesiones ajenas al contrato del alquiler del estadio de Son Moix suscrito en su día entre el alcalde Joan Fageda y el entonces presidente Bartolomé Beltrán, que en paz descanse. Es decir, el mallorquinismo paga un poco más que el importe del carné de abonado.

La única pega puesta por el Ayuntamiento fue la reconversión del Presuntuoso en una especie de restaurante espectáculo, al margen del que presuntamente se debería ofrecer en el terreno de juego. Pero, de otro lado, adquirió las acciones del viejo Lluís Sitjar en poder de la propiedad, cedidas en parte por antiguos seguidores y directivos del club y ha autorizado el desarrollo de actividades como el Sports Bar, el Mallorca Sports Clinic, la Plaza Fondo Sur, los espacios para eventos y sin utilizar ni reclamar los quince días que, durante el verano, se reservaba Cort para esos conciertos que ahora organiza el club una vez retiradas las iniciales pistas de atletismo.

El Consell Insular de Mallorca y el Govern balear han subvencionado al Mallorca con más de siete millones y medio de euros en dos años para que el multiusos se llame como de hecho se llama, con «visit» o sin, bajo el amparo de una promoción turística que, visto lo visto, probablemente se explicaría mejor en otros ámbitos.

Todo ello implica que las cabezas ejecutivas y representantes de una sociedad anónima privada en tales circunstancias deberían mostrar un poco más de sensibilidad a la hora de hablar de lo que quieran o no invertir en mejorar un producto que ellos explotan pero es de todos o eso nos hacen creer. A mayores si encima pretenden presumir de salvadores tercos e ignorantes, con desprecio y desconocimiento de los 101 años de historia previos a su aterrizaje.