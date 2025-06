Iberia prevé una inversión de 6.000 millones de euros en su plan estratégico hasta 2030 presentado este miércoles. Para acometer esa cifra, prevé obtener una rentabilidad (entendida como margen) de entre el 13,5% y el 15%. Uno de los objetivos prioritarios del plan es poner el hub de Madrid a la altura de los principales aeropuertos europeos, a pesar de no haber comprado Air Europa.

El consejero delegado de Iberia, Marco Sansalvini, espera aumentar un 55% su flota de aviones de largo radio, pasando de los 45 a los 70, además de renovar su flota de corto y medio radio, para lo que destinará el 70% de dicha inversión.

La compañía quiere así reforzar el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como un gran ‘hub’ a la altura de los grandes europeos, incorporando también nuevas rutas internacionales -Toronto, Filadelfia y Monterrey- y reforzando algunos de los que ya vuela.

Respecto a la participación del 20% que mantiene en Air Europa tras la fallida adquisición, Sanlsalvini ha asegurado que «es una participación financiera, al momento actual no tenemos intención de vender, pero valoraremos si tiene sentido o no mantener la participación en los próximos meses».

En todo caso, Sansalvini ha aclarado que el objetivo del intento de fusión «no es Air Europa, sino el desarrollo potencial del hub de Madrid. Ahora lo haremos apalancándonos en el crecimiento orgánico y en alianzas».

Respecto a Iberia Exprés, el consejero delegado ha explicado que el management ha estado proponiendo acuerdos a los sindicatos para renovar su desarrollo. No se han alcanzado, no se va a acometer el desarrollo de Iberia Expres. Grupo se va a plantear qué modelo alternativo aplica en este segmento». Ahora bien, también ha matizado que no está en sus planes cerrar esta filial.

Otro de los puntos del plan es la renovación del 100% de las cabinas de largo radio para hacerlas «más confortables, atractivas y con mejor conectividad» y la inauguración de una nueva sala VIP en la T4 de Barajas.

También construirá una ‘Ciudad Iberia’ en La Muñoza, que será un centro de innovación aeronáutica «de vanguardia», donde se trasladará también su sede.

En cuanto a los recursos humanos, Iberia ha previsto una contratación media de 1.000 personas nuevas al año, hasta llegar a 250.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Para 2027, cuando se cumple el centenario de la creación de la aerolínea, lanzará la Fundación Iberia «para maximizar el impacto social positivo de la compañía».