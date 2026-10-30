Pillan a un marroquí viendo vídeos pornográficos en un banco de la Estación Intermodal de Palma mientras esperaba el autobús

La Estación Intermodal de Palma ha vuelto a convertirse en el escenario de un episodio incívico. Un usuario del transporte público ha grabado en vídeo a un individuo de mediana edad y de origen marroquí mientras consumía vídeos de contenido pornográfico de forma explícita y sin ningún reparo en su teléfono móvil, a la vista de cualquier persona que transitaba por las instalaciones.

El hecho se produjo mientras el hombre permanecía sentado en uno de los bancos de espera, aguardando la llegada de un autobús del TIB (Transportes de las Islas Baleares). En ese mismo lugar se encontraba otro viajero que, atónito y estupefacto ante lo que estaba presenciando a escasos metros, decidió registrar la escena con su propio teléfono para dejar constancia de lo ocurrido.

Las imágenes reflejan una situación que choca frontalmente con las normas elementales de convivencia en un espacio público cerrado. La Estación Intermodal es el nudo neurálgico del transporte terrestre de la capital balear, un punto de paso constante y obligado para trabajadores, turistas y familias con menores de edad. Que se reproduzcan contenidos para adultos de manera abierta en los andenes genera un evidente rechazo social entre los viajeros que comparten las zonas comunes.

Este nuevo suceso añade tensión a un entorno ya señalado habitualmente por sus deficiencias en materia de orden y tranquilidad. La Intermodal arrastra desde hace tiempo quejas recurrentes de pasajeros y colectivos vecinales, que definen el recinto como un punto conflictivo e inseguro debido a problemas habituales de convivencia, presencia de hurtos y altercados periódicos.

La difusión de esta grabación alimenta una vez más el debate sobre el civismo y la efectividad de la vigilancia en las dársenas subterráneas. Por el momento, la escena ha quedado documentada como un nuevo ejemplo del deterioro del clima cotidiano en las esperas del servicio de transporte interurbano.