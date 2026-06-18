El pequeño comercio condena las agresiones a la Policía Local de Palma y exige firmeza contra la venta ambulante ilegal

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (AFEDECO) ha expresado su apoyo y reconocimiento a la Policía Local de Palma tras las agresiones sufridas por varios agentes durante una actuación contra la venta ambulante ilegal en la zona de s’Hort del Rei.

La organización empresarial ha condenado de forma rotunda los actos violentos registrados durante el operativo y ha trasladado su solidaridad a los agentes afectados, deseándoles una pronta recuperación.

La presidenta de AFEDECO, Joana Manresa, ha manifestado que «ninguna agresión contra quienes velan por el cumplimiento de la ley puede tener justificación alguna. Los agentes de la Policía Local desarrollan una labor fundamental para garantizar la convivencia, la seguridad ciudadana y el respeto a las normas que nos hemos dado como sociedad».

Manresa ha subrayado que el comercio balear mantiene un firme compromiso con la legalidad y considera imprescindible respaldar a los profesionales encargados de hacerla cumplir. «Los comerciantes cumplen cada día con sus obligaciones fiscales, laborales y administrativas. Es imprescindible que las administraciones continúen actuando para evitar situaciones de competencia desleal que perjudican a miles de pequeñas y medianas empresas”, ha señalado.

Desde la Federación recuerdan que la venta ambulante ilegal no solo supone un incumplimiento de la normativa vigente, sino que también genera importantes perjuicios económicos para el tejido comercial, afectando a negocios que contribuyen a la creación de empleo, al mantenimiento de la actividad económica y a la financiación de los servicios públicos.

«Detrás de cada establecimiento hay familias, trabajadores e inversiones que sostienen la economía local. No podemos normalizar actividades que operan al margen de las reglas y que perjudican directamente al comercio legalmente establecido», ha afirmado la presidenta de AFEDECO.

La Federación ha valorado positivamente los esfuerzos que viene realizando la Policía Local de Palma para combatir esta problemática y ha destacado la profesionalidad y responsabilidad demostradas por los agentes en actuaciones especialmente complejas y tensionadas.

Asimismo, AFEDECO considera que la lucha contra la venta ambulante ilegal debe abordarse desde una estrategia coordinada entre todas las administraciones competentes, dotando a los cuerpos de seguridad de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la eficacia de las actuaciones y la seguridad de los agentes.

«Combatir la venta ambulante ilegal no es solo una cuestión comercial; es una cuestión de respeto a la legalidad, de protección de la actividad económica y de defensa de quienes cumplen con las normas. Por eso trasladamos todo nuestro apoyo a la Policía Local y reclamamos que se mantenga la firmeza frente a estas conductas», ha concluido Joana Manresa.

AFEDECO reitera su plena colaboración con las administraciones públicas y su compromiso en la defensa del comercio legal, la convivencia ciudadana y el cumplimiento del Estado de Derecho.