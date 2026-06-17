Detenido tras atacar a puñetazos a un policía local durante una operación contra la venta ambulante en Palma

La Policía Local de Palma volvió a demostrar su política de tolerancia cero contra la venta ambulante ilegal con una intervención que terminó con la detención de un vendedor ambulante por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro contra la propiedad industrial, después de que presuntamente agrediera a uno de los policías durante un operativo de vigilancia.

Los hechos ocurrieron durante un dispositivo específico contra la venta ambulante en las zonas de Ses Voltes y Dalt Murada, donde los agentes localizaron a un vendedor con la denominada manta expuesta y procedieron a intervenir abundante mercancía presuntamente falsificada. Entre los artículos había bolsos, carteras y bandoleras con logotipos de conocidas marcas comerciales.

En ese momento había alrededor de veinte vendedores ambulantes en la zona y una gran presencia de turistas, familias y menores, por lo que los policías optaron por no forzar la identificación inmediata para evitar que una actuación más contundente provocara altercados que pusieran en riesgo la seguridad de los presentes.

Lejos de finalizar la intervención, el vendedor regresó de forma insistente para reclamar la devolución del género intervenido y rechazó identificarse pese a los reiterados requerimientos policiales. Ante el incremento de la tensión, los agentes decidieron cambiar de ubicación con el vehículo oficial para evitar un incidente de mayores dimensiones.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso en exclusiva OKBALEARES, el ahora detenido persiguió a la patrulla, intentó abrir repetidamente la puerta del vehículo policial y comenzó a golpear violentamente una de las ventanillas. Cuando los agentes descendieron para identificarlo, presuntamente empujó a uno de ellos y emprendió la huida. Tras una persecución de unos cincuenta metros, fue alcanzado y, siempre según las diligencias policiales, ofreció una fuerte resistencia y llegó presuntamente a propinar un puñetazo en la cara a uno de los agentes, que tuvo que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.

Durante la actuación también fue intervenida una importante cantidad de productos presuntamente falsificados, que quedaron a disposición judicial por un posible delito contra la propiedad industrial. La actuación vuelve a poner de manifiesto la firmeza de la Policía Local de Palma frente a la venta ambulante ilegal, una actividad que genera competencia desleal al comercio legal y que, en numerosos casos, está vinculada a la comercialización de productos que vulneran los derechos de propiedad industrial.

Las mismas fuentes explican que los agentes actuaron en todo momento con proporcionalidad y prudencia, priorizando la seguridad de los numerosos ciudadanos que se encontraban en la zona y resolviendo la situación con rapidez para evitar que la llegada de otros vendedores ambulantes derivara en incidentes de mayor gravedad.

La presión policial constante sobre la venta ambulante ilegal continúa dando resultados. Cada intervención impide que esta actividad pueda desarrollarse con normalidad y lanza un mensaje claro de que el espacio público no puede convertirse en un mercado ilegal. Como reflexión derivada de la experiencia acumulada por los agentes en este tipo de dispositivos, muchos resumen esta realidad con una frase que explica la evolución habitual de estos conflictos.

«Si no les dejas vender un día, se enfadan. Si no pueden vender dos, se enfadan mucho. Si no les dejas tres, algunos reaccionan con agresividad. Precisamente por eso es fundamental mantener la presión policial y aplicar una política de tolerancia cero frente a la venta ambulante ilegal.»

Mientras tanto, los separatistas de Mes per Palma siguen defendiendo a los violentos cargando contra los agentes de la Policía Local de Palma y a su vez contra los pequeños comerciantes que se ganan la vida de forma honrada y son víctimas de los ataques de las mafias organizadas que se dedican a la venta ilegal.