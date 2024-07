Paula Barceló y Nacho Baltasar pelean por entrar en la Medal Race

Los dos regatistas mallorquines siguen lejos de posiciones de medalla tras la tercera jornada de las pruebas de vela en los Juegos Olímpicos. Paula Barceló y Támara Echegoyen vivieron su mejor día en Marsella, pero están aún en decimocuarta posición, a 13 puntos del top ten que se clasificará para la Medal Race, mientras que Nacho Baltasar, que acabó quinto en la primera manga, despidió la jornada en decimotercera posición.

La tripulación española de 49er FX, formada por Támara Echegoyen y Paula Barceló, ha protagonizado otra jornada de lucha y remontada. Con unos parciales de 13-7-5, se colocan en la décimo cuarta posición de la general provisional, a 13 puntos del top ten que se clasificará para la Medal Race.

Empezaron la primera regata del día en el grupo en cabeza, pero un pozo sin viento las relegó a la segunda mitad y cruzaron la línea de meta las décimo terceras. En la siguiente prueba fueron de menos a más y acabaron séptimas. En el último asalto del día, con unos 12 nudos de viento, Echegoyen y Barceló protagonizaron una excelente primera ceñida, en el top3 y por momentos liderando, pero en la parte final de ese primer tramo se vieron afectadas por otra zona de encalmada repentina que las dejó décimas en la primera baliza. Con su habitual espíritu de superación, la pareja española siguió luchando en cada bordo y cada virada y acabó firmando un quinto puesto.

Las difíciles condiciones están marcando la competición en 49er FX, con sonados pinchazos en la flota y mucha irregularidad en general. Las españolas seguirán luchando hoy, en las últimas tres pruebas de las series clasificatorias, para entrar en el top ten. Las holandesas Odile Van Aanholt y Annette Duetz retoman el puesto de líderes con las francesas Sarah Steyaert y Charline Picon en segunda posición, a cuatro puntos. Terceras son las suecas Vilma Bobeck y Rebecca Netzler.

“Las condiciones han sido bastante complicadas. Había momentos en los que había la misma presión por todo el campo pero, de repente, se rompía el campo y pasábamos de tener 16 nudos a 3 nudos. Ha habido baile de posiciones durante la regata, algo que teníamos en cuenta e, igual que hemos ido para atrás, otras veces hemos ido hacia adelante. Esa persistencia y esa consciencia de que podía pasar cualquier cosa, el espíritu de lucha y el no tirar la toalla es lo que hace que hoy volvamos con nuestro mejor día y, sobre todo, con unas muy buenas sensaciones de haber navegado ya como somos nosotras”, dijo la mallorquina.

Los problemas técnicos han marcado hoy la jornada de Nacho Baltasar, representante español en la clase iQFOil masculino. Ayer el español destacó por marcar las velocidades más altas de la flota, y ha comenzado sumando un quinto puesto en la primera regata del día, tras una salida en la que la mayoría de los participantes ha tenido dificultades para foilear, incluido Baltasar. Este nuevo dígito en los marcadores le permitía ascender hasta el sexto puesto de la general.

A partir de ahí la progresión del español se ha visto mermada en el resto de las pruebas al sentirse incómodo con el material y no conseguir el trimado idóneo. Sus siguientes parciales fueron 13-10-17-11, lo que le sitúa décimo tercero de la general provisional. Al finalizar la jornada, el propio Nacho Baltasar comentaba la avería sufrida con un tornillo del mástil del foil antes de salir al agua, su arreglo en el último momento y cómo ha ido encontrándose incómodo con su tabla en una jornada que ha sido, cuanto menos, difícil, con un viento inestable en intensidad y cambios en los recorridos cubiertos.

“Un día con viento muy inestable, muy complicado. Hemos empezado bien la jornada y después me he ido encontrando peor con el material, bastante incómodo, no encontraba el trimado. Hoy podía haber sido mucho mejor día, pero todavía quedan regatas. Ahora estamos mirando si hay alguna rotura, porque parece que la tabla no está al cien por cien”, dijo Nacho tras la jornada.