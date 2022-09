La patrocinio del Mallorca desata en sólo 20 días la segunda crisis en el Consell entre Més y PSOE

La comisión ejecutiva de Més per Mallorca ha acordado este miércoles por unanimidad convocar una asamblea «urgente» este mismo jueves para consultar a su militancia sobre la situación del Pacte en el Consell. Esta decisión se ha adoptado en una reunión llevada a cabo tras conocer la decisión «unilateral» de los socios del PSOE de convocar un pleno, «sin haber llegado a un acuerdo», para posibilitar la promoción de 1,8 millones de euros al RCD Mallorca. Es la segunda crisis entre Més y PSOE en el Consell en los últimos 20 días.

En un comunicado, la formación se ha mostrado «satisfecha» por haber conseguido que se incluyan el resto de equipos en la convocatoria anunciada y que la promoción no tenga un carácter turístico. Con todo, «que la cantidad al Mallorca no fuera en base a un baremo objetivo, sino que coincidiera con el personalmente comprometido de la presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha sido el arrecife insalvable entre el PSOE y Més per Mallorca, que defendía que fuese en convocatoria abierta o proporcional al resto de clubs», han concluido.

Més negó el miércoles que hubiera llegado a un acuerdo con socialistas y Podemos para el patrocinio y la promoción de clubes deportivos de la isla, incluido el club mallorquinista.

Así lo indicaron fuentes de la formación independentista después de que el Departamento de Transición, Turismo y Deportes liderado por el conseller socialista Andreu Serra, emitiera un comunicado en el que anunciaba una partida con 2 millones de euros para apoyar al RCD Mallorca, al Atlético Baleares y otros clubes de la isla.

«Es una propuesta unilateral del PSOE», señalaron desde Més, a la vez que aseguraron que esta cuestión se estaba negociando, pero no se había llegado a un acuerdo. La formación secesionista expresó su «sorpresa» ante el anuncio y censuró haber conocido la propuesta «cinco minutos después» del Consell Ejecutivo de este miércoles.